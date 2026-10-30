El encarecimiento de la vida y el deterioro económico golpean a las familias salvadoreñas: BRP

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El encarecimiento de los bienes y servicios básicos, el estancamiento de los ingresos y el crecimiento de la deuda pública continúan presionando la economía de los hogares salvadoreños, en un contexto marcado por la falta de oportunidades laborales y las dificultades para garantizar la alimentación diaria.

Así lo expone un boletín económico del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que reúne diez indicadores sobre la realidad socioeconómica del país. El documento, publicado bajo el título “Datos de la realidad socioeconómica de El Salvador”, señala que el incremento de los precios, las limitaciones del sistema de pensiones y el deterioro de la seguridad alimentaria reflejan una situación que afecta especialmente a los sectores con menores ingresos.

Las cifras recopiladas por la organización plantean cuestionamientos sobre la capacidad de las familias para enfrentar el costo de la vida, mientras el Gobierno mantiene una política económica que, según el análisis del BRP, no se traduce en mejoras suficientes para la población.

El costo de la vida presiona los ingresos familiares

Uno de los indicadores señalados en el boletín es el incremento de los precios de los bienes y servicios esenciales. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), retomados por el BRP, hasta agosto de este año el rubro de transporte registró un encarecimiento del 10 %, mientras que los alimentos básicos aumentaron un 6 % y los servicios de salud un 3%.

A estos incrementos se suma el comportamiento de los precios de los combustibles. Datos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, citados en el documento, muestran que durante este año los combustibles han experimentado aumentos de entre el 30 % y el 38 %.

El impacto de estos incrementos se extiende a diferentes actividades cotidianas. El transporte representa un gasto necesario para quienes deben movilizarse hacia sus centros de trabajo, mientras que el encarecimiento de los alimentos y los servicios de salud reduce la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades.

El BRP sostiene que, mientras los bienes y servicios básicos continúan encareciendo, los salarios y las pensiones permanecen congelados, lo que profundiza las dificultades económicas de los hogares.

Falta de empleo y precariedad laboral

La falta de oportunidades laborales constituye otro de los problemas destacados en el boletín. Una encuesta publicada en octubre de 2026 por la Universidad de El Salvador (UES) reveló que el 75 % de la población considera que existen pocas oportunidades de empleo en el país.

El dato refleja la percepción de amplios sectores de la sociedad sobre las dificultades para acceder a un trabajo que permita obtener ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas.

La falta de empleo también incide en la capacidad de las familias para enfrentar el aumento de los precios, debido a que limita sus posibilidades de generar ingresos estables.

En este escenario, el BRP advierte que el deterioro de las condiciones de vida no puede analizarse únicamente desde el comportamiento de los indicadores macroeconómicos, sino también desde la situación cotidiana de quienes enfrentan dificultades para sostener sus hogares.

Inseguridad alimentaria afecta a millones

Uno de los datos más preocupantes del documento corresponde a la inseguridad alimentaria. El boletín cita el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026), según el cual el 41.7 % de la población salvadoreña sufre inseguridad alimentaria.

La cifra equivale a aproximadamente 2.6 millones de personas que enfrentan dificultades moderadas o severas para consumir sus tres comidas diarias.

El informe también señala que alrededor de 1 080 000 personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda, una condición que implica pasar hambre.

De acuerdo con los datos retomados por el BRP, esta cifra representa un incremento de 800 000 personas en comparación con el año anterior.

La inseguridad alimentaria evidencia las dificultades de una parte importante de la población para garantizar una alimentación suficiente, en un contexto donde los precios de los productos básicos continúan aumentando y los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo.

Pensiones insuficientes y endeudamiento

El sistema de pensiones también figura entre las preocupaciones planteadas por la organización.

Un estudio del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA), citado en el boletín, indica que el 67 % de las personas en edad de jubilación no recibe ninguna pensión.

Entre quienes sí reciben una pensión, el 69 % considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el 64 % mantiene deudas pendientes de pago.

Los resultados reflejan las dificultades que enfrentan las personas adultas mayores para sostener sus condiciones de vida, particularmente cuando sus ingresos no permiten cubrir gastos de alimentación, salud y vivienda.

La deuda pública continúa creciendo

En materia fiscal, el boletín señala que, según el BCR, la deuda pública alcanzó los 35 038 millones de dólares en agosto de 2026.

El BRP sostiene que durante la administración del presidente Nayib Bukele el endeudamiento habría aumentado en 15,230 millones de dólares, una cifra superior al incremento de 12 502 millones registrado durante los tres gobiernos anteriores en conjunto.

A este panorama se suma la proyección presupuestaria para 2027. Según el documento, el Gobierno estima gastar 1 970 millones de dólares más de lo que espera recaudar mediante tributos, una diferencia que tendría que cubrirse con nuevo endeudamiento.

El crecimiento de la deuda plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales sin incrementar las obligaciones financieras futuras.

Menor inversión extranjera

El boletín también destaca el comportamiento de la inversión extranjera directa. Según cifras del BCR, durante el primer semestre de 2026 la inversión extranjera alcanzó los 226 millones de dólares, lo que representa una caída del 54 % respecto al mismo período del año anterior.

El dato constituye otro elemento del escenario económico descrito por el BRP, que advierte sobre la necesidad de atender las dificultades relacionadas con el empleo, los ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales.

En conjunto, los indicadores divulgados por la organización muestran una realidad marcada por el encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a una alimentación adecuada, las limitaciones del sistema de pensiones y el incremento del endeudamiento público.

El desafío, en este contexto, continúa siendo que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la población, con empleos dignos, ingresos suficientes y garantías para el acceso a los derechos fundamentales.

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