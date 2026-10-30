FMLN inscribe en el TSE a sus candidatos a diputados por el exterior

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este viernes, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió a sus candidatos a diputados de la circunscripción de los salvadoreños en el exterior. Nueve viven fuera de las fronteras y, de los 12 candidatos, ocho son mujeres y cuatro hombres.

El secretario general del partido, Manuel Flores, señaló que se continúa en la lucha “por la transformación del país, por nuestra gente, por el desempleado, por el despedido, por el desalojado, por los jóvenes que mandan a otro país a morir en lugar de estar estudiando en una universidad. Por ellos venimos ahora”.

Fueron 12 personas (incluidas los suplentes) quienes se inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para representar a los salvadoreños en el exterior.

Entre los candidatos figuran Julio Realageño, desde Canadá; Carlos Cardona, desde Italia; Isela Sánchez y Marlene Ávalos, desde Suecia; Carolina Arteaga, desde España; Pilar Gálvez y Sofía Cortez, desde Estados Unidos y Carlos Castañeda, Yessenia Leiva y Sussy Bonilla, desde El Salvador.

“Personas que nos están representando y que con gran honor y con gran privilegio nosotros este día hemos iniciado el proceso de inscripción”, comentó Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN y que se hizo presente en la inscripción de candidatos.

Pilar Gálvez es una salvadoreña que radica en Estados Unidos, que aspira a representar a los salvadoreños en el exterior. “Ejerzo como profesional sin olvidar a las miles de familias dignas que luchan cada día dentro y fuera de El Salvador para salir adelante y por eso estamos hoy unidos, para luchar por la dignidad de esos sectores de la población. Las familias desempleadas, del sector informal, los pueblos indígenas, las mujeres, los profesionales”, agregó.

Carlos Castaneda señaló que en Estados Unidos se concentra el 80 % de la “salvadoreñidad”. Sobre la construcción de los aspirantes de la circunscripción los salvadoreños en el exterior, el candidato destacó varios procesos “inéditos, construidos con profesionales con experiencia, movimiento popular ciudadano. Esa es la trenza del partido y el movimiento social. Los gremios, los sindicatos, los obreros, los campesinos, los estudiantes, los desempleados, los veteranos, esos somos. Y todo país tiene derecho a conocer esas propuestas que están totalmente comprometidas con los destinos del país”.

La candidata a la vicepresidencia de la República, Madaí Santos, señaló que la coyuntura en la que se encuentra el país “es muy difícil”; por ello, reconoció la valentía de cada candidato que se somete a este proceso electoral y especialmente a las mujeres.

“Ocho de 12 candidatos en el exterior son mujeres; mujeres aguerridas, resilientes, valientes, jefas de hogar que salieron de estas fronteras patrias para sacar adelante su país, su nación y su familia. (…) me enorgullezco de estar acompañando a cada una de ellas, porque sé que las mujeres somos más en El Salvador y seguiremos dando la lucha”, enfatizó Santos.

La doctora, Sofia Cortéz, quien creció en Los Ángeles California, EE. UU., señaló que existe “un grave y muy serio” problema de desconexión del Gobierno salvadoreño con los migrantes.

“No hay un acompañamiento, no hay pronunciamientos en el tema del TPS, por ejemplo, no ha habido gestiones con las comunidades ni reuniones con los liderazgos, como la Alianza Nacional de los tepesianos. Hay una desconexión del tema quizás más grave y más urgente para los salvadoreños en el exterior”, dijo Cortéz.

En la elección general de febrero de 2027 habrá una circunscripción 15, luego de reformas a la Carta Magna y al Código Electoral para que los salvadoreños el exterior puedan “elegir directamente a sus representantes”, según el argumento del Gobierno y del oficialismo; sin embargo, esta representación número 15 le quitó cinco escaños a San Salvador y uno a la Libertad.

El candidato Rafael Aguirre, ante los cuestionamientos de la prensa sobre las aspiraciones de resultados que esperan tanto en la Asamblea Legislativa como en los concejos municipales, respondió que tienen “un reto grande”, pero “dejaríamos de ser luchadores, soñadores, progresistas si no ponemos nosotros metas altas. Así que la meta nuestra es ganarlo todo, obviamente habrá que compartir”.

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