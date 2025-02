Diputada Villatoro asegura que diferencias con Carlos Saade es por exigir transparencia 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante los señalamientos del presidente de ARENA, Carlos García Saade, que la diputada Marcela Villatoro ha intentado dividir el partido, la parlamentaria respondió que las diferencias dentro del instituto político no son producto de ataques personales como se ha querido hacer creer.

Según la parlamentaria, estas fricciones surgieron por exigir claridad, el manejo de los recursos y un verdadero compromiso con la reconstrucción del partido sobre bases éticas. La militancia y los salvadoreños no merecen discursos vacíos ni promesas de renovación sin acciones concretas.

“Si exigir transparencia, rendición de cuentas y honestidad en la política genera incomodidad en algunos sectores de ARENA, entonces, el problema no soy yo, sino aquellos que aún no han comprendido que el país, ya no tolera la opacidad y el conformismo”, destacó.

Aseguró que en los últimos días, la dirigencia del partido ARENA, en especial Carlos García Saade junto a sus «cuatro amigos», ha emitido comunicados y declaraciones públicas en su contra, tergiversando las palabras y compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

