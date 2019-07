Diosdado Cabello afirma que diálogo con oposición venezolana no ha fracasado

Xinhua

Por Willey Peñuela y Gao Chunyu

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó hoy que la mesa de diálogo de Noruega «no ha fracasado», pese a la negativa de la oposición de concretar un próximo acercamiento entre las partes.

«El diálogo no ha fracasado, yo no creo que haya fracasado, cada vez que ha habido intentos de diálogo, los que se levantan (de la mesa) son los sectores opositores», dijo Cabello en una entrevista con Xinhua esta madrugada, después de su programa televisivo «Con el Mazo Dando».

«Pero ¿por qué se levantan? Porque ellos no se ponen de acuerdo. No hay claridad sobre quiénes son sus voceros (…) No hay claridad porque no hay unidad, no hay jefatura ni hay dirección política», dijo.

El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que el gobierno venezolano ratifica la vía del diálogo pese a las dificultades que enfrenta la nación.

Sectores de la oposición venezolana pidieron suspender el próximo encuentro del proceso de diálogo con el gobierno tras la muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo mientras se encontraba detenido y acusado por Caracas de terrorismo e intento de magnicidio.

A juicio de Cabello, «el fallecimiento de esta persona es una excusa muy mala (para no dialogar)» por parte de la oposición, y consideró que «ése es un elemento (el deceso del militar) que más bien pudieran ellos usarlo para conversar».

Destacó que luego del intento de alzamiento militar y golpe de Estado perpetrado por líderes opositores junto a oficiales de la fuerza armada, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no suspendió su disposición al diálogo, incluso, con los mismos sectores involucrados en los hecho irregulares.

«Nosotros no lo suspendimos cuando ellos dieron un golpe de Estado el 30 de abril. Nosotros fuimos capaces, en victoria, de irnos a sentar y fijar posición en ese momento, tenemos argumentos», resaltó.

Del líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso, en desacato), Cabello afirmó que es un problema de la oposición y de Estados Unidos.

«Ellos verán qué van a hacer con él (Guaidó), ahorita es totalmente sustituible, desechable y no reciclable, andan buscando a cualquiera», expresó.

A juicio de Cabello, Guaidó (quien se autoproclamó «presidente encargado» el pasado 23 de enero) mintió a Estados Unidos y robó sus recursos.

Cabello aseguró que el gobierno «no quiere pelear con nadie, la revolución no quiere pelear con nadie», y llamó al gobierno de Estados Unidos a sentarse a dialogar y establecer las relaciones con normalidad.

«Estados Unidos debería entender a estas alturas que si quiere hablar con un presidente de Venezuela, tiene que llamar a Nicolás (Maduro)», afirmó el líder chavista.