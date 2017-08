“El dinero es nuestro talón de Aquiles”: Roberto Hernández

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Roberto Hernández, el máximo referente del arco compuesto salvadoreño, hizo un balance de los primeros seis meses del año en los que ha tenido una agenda apretada a nivel internacional.

Eso sí, Hernández reconoció que no ha sido su mejor año en lo que respecta a resultados, ya que la parte económica le sigue pasando factura.

-¿Estás satisfecho con tu actuación en los primeros meses del año 2017?

Ha sido un año muy competitivo y no ha sido fácil, ya que el nivel ha subido bastante en el mundo y he tenido la mala suerte de perder aunque he tirado muy buenos puntajes. Por ejemplo, en los Juegos Mundiales Polonia 2017, perdí 148-150 ante el quinto lugar del ranking mundial, el iraní Esmaelí Ebadí, quedando a dos puntos del tiraje perfecto. Mientras que otros arqueros avanzaron a las siguientes rondas con puntajes muy bajos, pero así es el Tiro con Arco.

-¿Qué pasó en la última fecha de la Copa Mundial en Alemania?

Me dejó un sinsabor, porque clasifiqué muy bien en la Vuelta FITA con puntaje total de 704, pero perdí en la ronda Olímpica ante el ruso Asim Pavlov, con puntaje de 145-147.

Ese fue un resultado doloroso porque sé que tengo condiciones para avanzar hasta las últimas instancias.

-¿Cuáles han sido tus mejores resultados?

El cuarto lugar por equipos obtenido en la tercera fecha de la Copa Mundial FITA 2017 (disputada en Estados Unidos) junto a Miguel Veliz y Douglas Nolasco. También el reciente título de campeón absoluto del Torneo Internacional de Asturias, España. Asimismo, he participado en cuatro Campeonatos Mundiales Mayores; un Mundial Juvenil, dos Juegos Mundiales Universitarios y en dos Juegos Mundiales, que para varios deportes equivalen a sus Juegos Olímpicos. Mis mejores resultados han sido el bronce por equipos en el Campeonato Mundial de 2009 y el bronce individual en los Juegos Mundiales de 2013.

-¿Qué reflexionas de los primeros meses del 2017?

Que los arqueros del compuesto a nivel Mundial ha incrementado su calidad y es increíble constatar que en un corto tiempo han surgido más arqueros de alto nivel. Una realidad que diariamente me motiva a trabajar duro y exigirme más.

-¿Cuál es el presupuesto económico que necesitas para competir a nivel internacional?

Aproximadamente 20 mil dólares anuales para participar en las cuatro fechas de la Copa Mundial FITA y en dos competencias de preparación.

Por ello el dinero es nuestro Talón de Aquiles, ya que necesitamos más fondos para competir por equipos en las cuatro fechas de la Copa Mundial y yo, con mi experiencia y realidad, no lo veo posible.

-¿Cómo haces para mantenerte compitiendo a nivel internacional?

Recibo un estímulo económico estatal del INDES, invierto recursos propios y familiares, y se hacen gestiones para obtener ayuda del COES, ya que en este Ciclo Olímpico el Arco Compuesto entra en el calendario de los Juegos Panamericanos.

-¿Cuáles son las competencias pendientes en agenda?

El Campeonato Mundial de México en octubre y los Juegos Bolivarianos. Mis expectativas para el cierre del año son que salgan a relucir los frutos del esfuerzo y dinero invertido durante 2017. En México espero que logremos estar en las finales por equipos y creo que podemos lograrlo.