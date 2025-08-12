DIFAMADORES DE DOS SITIOS DIGITALES PODRÍAN TERMINAR EN LA CÁRCEL

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dos medios digitales que se ocultan bajo la sombra de periódicos digitales son investigados luego que realizaran varios ataques calificados de difamatorios en contra de personas y empresas.

Este medio tuvo acceso a una investigación en curso que ejecuta un equipo de expertos informáticos, para determinar la identidad y origen de una ola de ataques mediáticos que ha sufrido una prestigiosa compañía nacional.

Se supo que tras la recolección de evidencias, será presentada la denuncia formal ante la fiscalía general de la república, amparados en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos.

Dicha ley establece penas para delitos como la calumnia y difamación, ya que es injustificable exponer información que invada la intimidad, dignidad y el patrimonio moral de cualquier individuo, ya que existe normatividad jurídica nacional e internacional que califica como un delito revelar datos personales sin consentimiento de su titular.

Aunque los responsables de la investigación se abstuvieron a identificar a la empresa afectada, se supo que uno de las causas de la agresión mediática es por su relación comercial con el gobierno.

Extraoficialmente se conoció que las página investigadas son, Opico Noticias y Noticias Última Hora de Opico, que según los datos, ambas fueron en su momento una sola página y comparten el mismo administrador con ubicación en EE.UU pero que también es alimentada desde El Salvador.

Dichos sitios estarían siendo operados por un ex trabajador del Canal 10, involucrado en el hackeo de cuentas de periodistas en 2020, cuyo nombre nos pidieron mantener en reserva para no afectar la investigación.

“Aunque difunden contenido gubernamental, también publican material antigobierno y actualmente lideran ataques contra un proyecto inmobiliario y critican la empresa eléctrica EDESAL”, destaca un fragmento del informe.

Un abogado del equipo afirmó que van a sentar un precedente para quienes bajo la sombra de un sitio digital, utilizan la plataforma para fines perversos.

