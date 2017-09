José Enrique Murillo

Ciencias Biológicas Humanas aplicadas a las prácticas de actividades físicas sistemáticas para auxiliar los procesos de aprendizajes significativos y el sentido útil para la vida de los estudiantes con la asignatura de educación física.

Si se tratara de destacar, resaltar lo auténticamente educativo de la asignatura de educación física en los centros escolares públicos, sería la visión más loable que se debiera haber logrado en casi 46 años lectivos de ejercerla, tanto por promociones de profesor de educación física pioneros salientes y entrantes; lo cual nos habría dado el orgullo y el honor de llegar al año lectivo 2021 a conmemorar apoteósicamente el QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE ORO DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS 1971-2021.

Desde luego, si no hay procesos educativos que destacar ni resaltar con la asignatura de educación física en los centros escolares; por lo tanto no hay motivo de orgullo ni de honor para el gremio de prof. de educación física en servicio, para conmemorar con un acontecimiento académico.

Se conmemora, se celebra con júbilo a través de un acontecimiento o hecho histórico, una causa común, de la cual queda a los servidores, la satisfacción del deber cumplido en favor de los beneficiarios. En ese sentido, no le podemos rendir cuentas a los ciudadanos contribuyentes a través de espacios escritos como el que gentilmente nos permite el periódico CO-LATINO en el DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.

Medio siglo de la educación física no se cumplen todos los días lectivos, 100 lustros lectivos aglutinan no menos de 8 promociones de prof. de educación física y a la vez, los que están en servicio, que les podemos denominar de relevo generacional, son las que recibieron de manos de la generaciones salientes, un legado de la asignatura de educación física en el respectivo centro escolar con un enorme vacío; educativo, pero además es una asignatura de educación física en franco deterioro curricular, en la cual se evidencia, una asignatura a la baja en la cobertura, no solo por que los profesores de educación física en servicio asumen cargos de Dirección y que desde esa trinchera, prometen revalidarla, si no también por supresión oficial tal como se hizo en educación media; que quitaron de los bachilleratos una asignatura con una terrible incongruencia, difusa, que se confunde a veces con deporte o con recreación, una asignatura alejada de lo pertinente, que enseña contenidos alejados de los aprendizajes que si se deben asimilar los estudiantes, una asignatura sin importancia para el centro escolar y para la comunidad educativa, que puede estar o no; y si no está, los estudiantes no pierden nada; y si está sirve de entretención, porque la autoridad educativa local apenas le asigna una hora semanal por sección educativa: una asignatura a la cual el docente orientador puede irrespetar los resultados de la medición y evaluación; inclusive, suplantando la nota evaluativa cuando el docente de educación física no la entrega a tiempo; una asignatura que en su propuesta de aprendizaje por ser exclusivamente motriz, que se queda en lo significantes porque no es posible transcender a lo significativo; una asignatura con la tendencia a desaparecer del currículo si venideros funcionarios la declaran SUPERFLUA e innecesarios gastos.

Se puede seguir describiendo más distractores del vacío educativo de la asignatura de educación física en los centros escolares; lo cual a más profundidad de los mismos, más se revienten las críticas de la comunidad educativa al mal desempeño docente del prof. de educación física. En efecto, es impostergable el esfuerzo que por deber profesional debe hacer el gremio de profesores de educación física en servicio, en rescatar nuestra asignatura, la cual no debe hacerse bajo el criterio simplista de limpiar la mala imagen, sino desde la idea humanista de servicio a los estudiantes de su centro escolar.

El estado situacional de deterioro progresivo de la asignatura de educación física es por desfase de la misma en el contexto socioeducativo actual, si la educación física que se ofrecía en las décadas de los 70´s y a mitad de los 80´s correspondía a las necesidades educativas de los estudiantes de entonces, hoy no es pertinente a las necesidades educativas de los estudiantes de la sociedad actual y no se puede persistir con más de lo mismo.

Si partiéramos de que los problemas socio-culturales que afectan a los estudiantes jóvenes, inclusive niños escolares no son de índole y prioridad motriz, sino de factores de riesgo que amenazarían la salud física en el futuro con enfermedades prevenibles los cual sería posible si con la asignatura de educación física, el docente la replantea, la hace transcender desde por lo menos uno de sus componentes de estructura curricular; si la reenfoca hacia otra visión educativa, si la vincula con el nexo natural biológico que relaciona la práctica de actividades físicas sistemática y la incidencia benigna sobre las estructuras internas de los tejidos, sistemas orgánicos funciones vitales del organismo; lo cual desde las ciencias biológicas humanas, las más pertinentes, posibilite la comprensión, entendimiento, experimentación, verificación, explicación, validación, conclusión de los conocimientos construidos por los mismos estudiantes de que siempre que las personas de manera sistemática se ejercitan físicamente, estarán en un proceso biológico metabólico permanente que le devuelve y mantiene la consistencia estructural de los tejidos internos, la fortaleza de los sistemas orgánicos y la amplitud de las capacidades funcionales del organismo; la cual significa un equilibrio en la homeostasis del organismo, libre de sustancias nocivas que el metabolismo normal ordinario, no las puede degradar ni mucho menos resintetizar y que quedan, se acumulan, intoxican, se transforman, se combinan en estructura de sobre peso y obesidad corporal como el punto de partida para el deterioro, la pérdida de consistencia estructural de tejidos internos, la alteración del funcionamiento de sistemas orgánicos, etc.; que el tiempo de vida de las personas desencadenarán enfermedades crónicas no transmisibles: dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes tipo 2- síndrome metabólico, infarto del miocardio, etc.

Todo lo anterior no es nada si la persona, es decir, si los estudiantes no descubren; no entienden, no identifican el origen del problema que está latente, sutilmente amenazando desde el contexto socio-cultural desde la estructura económica del modelo neoliberal vigente y del sistema político capitalista a ultranza, los cuales los gobiernos investidos por el poder legal-político permitieron la nefasta llegada de la globalización de las economías, los TLC, la dolarización , etc, como la neo colonización de la sociedad salvadoreña, la cual la hegemonía, la dominación de la libertad, se hace a través del poder ideológico del mercado, que manipula, aliena, enajena, miente con propaganda engañosa, que difunde, el aparato subliminal de los medios de comunicación social.

En ese nuevo orden mundial de dominación, no solo de la libertad de las personas; sino de la soberanía colectiva como la alimentaria, con la imposición de transnacionales con semillas transgénicas, las empresas o compañías de alimentos no nutritivos perjudiciales a la salud, las empresas de dispositivos electrónicos que sobresaturan el mercado hasta con 2 ó 3 dispositivos por cada persona, lo cual da, como resultado, la niñez y la juventud escolarizada visiblemente sedentaria, consumistas compulsivos y con desórdenes alimentarios que da como resultado, el sobrepeso y la obesidad corporal.

¿A caso no es suficiente razón, no para intentar; sino, para rescatar las asignatura de educación física en los centros escolares donde labora un prof. de educación física? Todavía quedan razones que podemos sumar a las mismas, y por dignidad del gremio se debe rescatar la asignatura.