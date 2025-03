Destitución del alcalde, cierre del IBA y Polipet; desenlace del refugio de animales en Ilopango

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Destitución del alcalde de San Salvador Este, cierre del Instituto de Bienestar Animal y Polipet fueron las consecuencias derivadas de la problemática generada por el refugio de animales en Ilopango donde tenían a los animales en condiciones deplorables, según denunciaron los vecinos la semana pasada.

La denuncia fue escalando desde mediados de la semana, pero fue hasta este fin de semana que el presidente de la República Nayib Bukele se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook.

“Ante la lamentable situación que atravesaron numerosos animales en el “refugio” de Ilopango, quiero expresar, en primer lugar, que comparto el dolor que siente la población al ver a estos seres indefensos en condiciones deplorables. Es aún más indignante cuando dicho sufrimiento es consecuencia de la ineptitud de funcionarios públicos que no cumplen ni con sus responsabilidades más mínimas”, inició Bukele.

Destitución del alcalde de San Salvador Este, José Chicas

Segú Bukele, “leyó” más de 8 mil mensajes en redes sociales sobre el tema para pronunciarse. El mandatario enlistó 8 puntos donde anuncia cierres de instituciones y sugirió la destitución del alcalde de San Salvador Este, José Chicas de Nuevas Ideas.

“Es evidente que el actual alcalde de San Salvador Este está realizando una pésima gestión, no solo en lo concerniente al refugio de animales, sino también en la administración general de la alcaldía. Dada la ineptitud mostrada, considero que el Concejo Municipal debería evaluar seriamente su destitución”, inició el primer punto.

Bukele planteó que los funcionarios “con esa falta de compromiso y responsabilidad no deberían formar parte de nuestro partido”, en referencia a Nuevas Ideas, que, de hecho, fue expulsado horas después, de que Bukele se pronunciara. También fue destituido por el Concejo Municipal y nombró a Elías Aragón como nuevo alcalde de SS Este. “Si bien ningún partido político en el mundo es perfecto, es importante irnos depurando poco a poco”, destacó.

El jefe de Estado planteó que la Fiscalía General de la República ha indicado que no existen pruebas de que el alcalde, José Chicas, haya participado directamente en el maltrato de los animales ni que haya dado órdenes de que los maltrataran. “Sin embargo, su falta de supervisión y desinterés demuestra una grave irresponsabilidad”.

“He leído innumerables peticiones y exigencias de que se arreste al alcalde por este tema. Pero es importante aclarar que, en ningún país del mundo, un funcionario es arrestado únicamente por mala gestión o negligencia administrativa. La Fiscalía no puede proceder penalmente contra alguien por incapacidad o falta de carácter, o porque el funcionario se conduce de manera antipática, sino solo cuando existen pruebas directas de algún delito”, aclaró Bukele ante la lluvia de críticas en redes sociales sobre las omisiones de Chicas sobre el refugio.

Refugios pasa organizaciones y GOES apoyará con $3 millones

Bukele sostuvo que la problemática del refugio de Ilopango refleja “una falla más amplia” en la administración municipal de estos centros. Por ello, solicitó “a todas las alcaldías” que transfieran completamente la gestión de todos los refugios de animales a organizaciones especializadas en bienestar animal. Asimismo, el Gobierno central destinará 3 millones de dólares al año, para apoyar financieramente a estos refugios mediante transferencias directas a dichas organizaciones.

Cierre de instituciones

El problema del refugio si bien, estaba bajo la administración municipal y no del Gobierno central, “es evidente que ni el Instituto de Bienestar Animal (IBA) ni Polipet (Unidad de la PNC encargada de denuncias por maltrato animal) tomaron las acciones necesarias para evitar este problema”, por ello, decidió ambas instituciones y proceder con la destitución de todos sus funcionarios y personal.

Nayib Bukele informó que también, “leyó” “centenares” de mensajes de la población sobre el hospital veterinario, Chivo Pets. “Tenía entendido que este centro veterinario realizaba una excelente labor, atendiendo a más de 1,000 mascotas cada día, con especialistas y los mejores equipos y medicamentos; pero me sorprendió ver que la mayoría de comentarios en redes sociales eran quejas e incluso acusaciones de que es un servicio -para los ricos-, lo cual me parece absurdo, ya que evidentemente una persona con altos recursos no llevaría a su mascota a una veterinaria pública. Sin embargo, el pueblo ha manifestado su inconformidad, y si la percepción general es negativa, lo correcto es escuchar a la ciudadanía”, planteó.

Por ello, decidió, en primer momento, cerrar Chivo Pets “para que no haya más cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos en veterinarias -para ricos-”. Sin embargo, luego de supuestos comentarios que leyó en redes sociales sobre la población inconforme del cierre; Bukele informó este domingo que seguirá operando y que aumentarían su presupuesto para tener una mejor atención.

Bukele añadió que “algunas personas” le habrían sugerido que el Gobierno central asumiera directamente la gestión de los refugios. Sin embargo, “apenas logro dormir dos horas al día, y simplemente no puedo sumar más responsabilidades de las que la población además demanda mi supervisión directa”.

“Así que lo mejor es quitarles esta responsabilidad a las alcaldías, que han demostrado no estar a la altura, y transferirla a organizaciones que sí cuentan con la experiencia, el compromiso y la voluntad para garantizar el bienestar de los animales”, finalizó Bukele.

