Destacan actuación de Panamá en XII Juegos Centroamericanos

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

El Comité Olímpico Panameño (COP) destacó la actuación de su delegación en los XII Juegos Centroamericanos con sede en Guatemala, sobre todo en los deportes de futsal y taekwondo.

El equipo masculino de futsal se alzó con la victoria en la final ante Nicaragua (5-3), sumó 10 puntos en cuatro partidos en la fase única de todos contra todos y mereció la presera dorada, detalló.

Los goles estuvieron a cargo de Alfonso Maquensi (dos), Abdiel Ortiz, Ricardo Castillo y Ruman Milord.

De otra parte, el atleta Ian Romero, en la modalidad Kyorugui -68kg (taekwondo), le dio al istmo su medalla de oro número 39.

En la misma especialidad conquistaron plata Karoline Castillo (-53kg) y Mariaceleste Morales(-62kg); mientras Brenda Brooks se alzó con el bronce en los -57kg.

Otro desempeño loable fue la de la atleta Kelly Aparicio, en el levantamiento de pesas con oro en arranque con 84 kg y total con 188 kg.

Por su parte, el quinteto masculino de baloncesto venció 82-74 a Belice y estará en el duelo por la medalla de oro. También las féminas hicieron lo suyo e irán mañana a la final frente a Costa Rica al derrotar a El Salvador (67-59).

Hasta la fecha, Panamá marcha cuarto en el medallero por países de la competencia regional, con 135 preseas, de ellas 39 doradas, 47 de plata y 49 de bronce, antecedido por Guatemala (373), Costa Rica (204) y El Salvador (172) .

