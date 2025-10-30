Inter retoma camino del éxito en Liga italiana de fútbol

Compartir

Milán, Italia/Prensa Latina

El Inter de Milán retomó este miércoles el camino del éxito en la Liga italiana de fútbol, con una goleada de 3-0 ante la Fiorentina por la novena jornada.

En el estadio San Siro, el turco Hakan Calhanoglu anotó el primer tanto con un disparo de larga distancia que sorprendió al portero español David de Gea a los 66 minutos y luego el croata Petar Sucic duplicó la ventaja al dar una gran demostración de regate para evadir a cuatro defensores antes de definir (m .71).

Ya en la recta final (m. 88), Calhanoglu marcó su segunda diana del encuentro al convertir un penal ante un club histórico relegado al puesto 19 y que continúa sin ganar en esta Serie A.

El Bolonia, sexto en la tabla, no pasó del empate a cero ante el Torino (11) y el Cremonese (octavo) se metió en la pelea por los puestos europeos tras ganar 2-0 al colista Génova con un doblete de Federico Bonazzoli (minutos cuatro y 49).

Roma empata en puntos con el Nápoles

Roma empató hoy en puntos con el Nápoles en la punta de la Liga italiana de fútbol, tras superar al Parma en la novena jornada.

El club capitalino logró su séptimo triunfo del campeonato con goles del español Mario Hermoso Canseco al minuto 63 y el ucraniano Artem Dovbyk (81), y por los visitantes descontó Alessandro Circati (86).

La formación entrenada por Gian Piero Gasperini alcanzó las 21 unidades, cifra similar a la del club napolitano, ganador el martes 1-0 del Lecce, aunque tiene un mejor promedio de tantos anotados y permitidos que el equipo romano (más ocho frente a más seis).

Juventus de Turín escaló de manera provisional a la séptima plaza, con un triunfo de 3-1 ante Udinese y dianas del serbio Dusan Vlahovic al minuto cinco de penal, Federico Gatti (67) y el turco Kenan Yildiz (penalti 90+6). Por los derrotados perforó las redes Nicoló Zaniolo (45+1).

En otro partido del día, el Como batió 3-1 al Hellas Verona gracias a las conquistas del griego Anastasios Douvikas (m. nueve), el austriaco Stefan Posch (62) y el kosovar Mergim Vojvoda (90+2).

Resultados de la novena jornada:

Martes:

-Lecce — Nápoles 0-1.

-Atalanta — AC Milán 1-1.

Miércoles:

-Roma — Parma 2-1.

-Como — Hellas Verona 3-1.

-Juventus — Udinese 3-1.

-Génova — Cremonese 2-0.

-Bolonia — Torino 0-0.

-Inter de Milán — Fiorentina 3-0.

Jueves:

-Cagliari — Sassuolo.

-Pisa — Lazio.

