Destacado director salvadoreño participará en concurso de dirección orquestal en Portugal

“El músico tiene la partitura, un mapa que tiene mucha información, el director lo que hace es unificar los criterios, lo que se va a hacer, cómo se va hacer un forte, qué tan forte, el gesto lo dice en su momento”, Bryan Cea, director de orquesta.

El Salvador recibió la visita de un sobresaliente joven, originario de Soyapango: Bryan Cea, director de orquesta y violinista radicado en Argentina, quien estudia los últimos años de su carrera de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes.

Durante su estadía en el país, Cea impartió un taller de dirección orquestal el 5, 6 y 8 de julio, a los directores de ensambles del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles del Ministerio de Cultura, así como a directores de orquestas asociadas. Asimismo, ensayó con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional del Sistema.

El director impartió la técnica del gesto, que definió como el “análisis de una obra, cómo se analiza, cómo se empieza a escudriñar la partitura”.

“Todos esos temas son muy importantes porque al momento de empezar a dirigir uno debe tener las ideas claras de qué quiero que suene y esos criterios se basan en un estudio exhaustivo de todo lo que tiene que ver con música. Todos los elementos de la música hay que tenerlos claros en el momento de dirigir”, agregó.

Asimismo, Cea detalló que los gestos son la manera en que el director se comunica con los músicos, para ahorrar palabras y comunicarlo a través de la batuta o de las manos, y recibir la respuesta que espera, así como que el movimiento de la batuta indica tempo, intensidad, color, frase y tiene toda la información del movimiento.

“Es como hacer una propuesta de cómo suena la obra y la manera de transmitirlo es a través del gesto, de la comunicación del rostro, de la mirada, de las manos, de cómo se para uno frente a la orquesta”, afirmó.

Además, el director de orquesta compartió algunas de las habilidades que debe poseer un director de orquesta: tener conocimiento de la lectura de la partitura, solfeo, lenguaje música, teoría, historia, filosofía y conocer todo lo que se ejecuta.

“Cuando estamos haciendo música, estamos trayendo a presencia de nosotros una obra, un monumento, una pintura y que todo eso tiene mensajes y en muchos de los casos pueden ser emociones de los compositores o positivos para la humanidad”, puntualizó.

Especificó que cada director maneja su propio lenguaje de la técnica del gesto, basándose en cosas que han funcionado antes, y que los músicos logran tener una conexión que incluso va más allá de lo visual, como una energía, un trabajo en equipo como el del fútbol.

Cea recibe apoyo del Ministerio de Cultura para participar en el concurso de la Tercera Academia Internacional de Dirección de Orquesta, que organiza la Orquesta de Cámara de Cascais & Oeiras, la cual se llevará a cabo en el Conservatorio de Música de Cascais en Portugal, del 13 al 23 de julio de 2022.

El maestro participará en el nivel superior del concurso, dirigido a directores o compositores más experimentados interesados ​​en ampliar sus habilidades y conocimientos, mientras desarrollan aún más sus competencias como directores de orquesta.

Bajo la supervisión de instructores experimentados, los becarios de dirección tendrán la oportunidad de participar en una competencia que tendrá lugar al final del curso y se elegirán tres directores finalistas para actuar en el concierto final con una orquesta profesional.

El violinista salvadoreño ha trabajado duro desde hace muchos años para abrirse campo en este tipo de competencias.

“A los 10 años comencé a estudiar música. Con el correr de los años busqué mayor formación y experiencia musical, por lo que me inscribí en el Centro Nacional de Artes y en la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, además de forma particular con varios maestros nacionales y extranjeros”.

Detalló que es miembro fundador de la Joven Camerata de El Salvador y la Orquesta de Nueva Cuscatlán.

Además, estudió dirección con José Miguel Rodilla y Juan José Navarro (España) y ha dirigido en The Kennedy Center for the Performing Arts (Washington), Teatro del Canal (Madrid), Teatro Miranda de Ebro (Burgos), Teatro Presidente (El Salvador) y en Buenos Aires, junto a diferentes ensambles orquestales.

“Como director de orquesta he trabajado en El Salvador, Washington, Madrid, Burgos y Buenos Aires, donde actualmente curso la carrera de Música con orientación en Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes, Argentina (UNA), donde he realizado pasantía en la Orquesta Académica UNA como director asistente, así como también he recibido cursos de dirección orquestal en Murcia y Almería (España)”, concluyó.

Adicionalmente, dirigió la Joven Camerata de El Salvador (2016-2017), la Fusalmo Pop Symphony (2017), la Camerata Preludio (2017), la Orquesta Nuevo Cuscatlán-Kiwanis (2015-2017) y la Orquesta Sinfónica Juvenil Don Bosco (2013-2016).