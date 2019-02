Después del 03FEB2019, todo sigue igual

César Ramírez

Bien ha ganado el tercer candidato Nayib Bukele ahora convertido en presidente electo de la nación, el pueblo ha expresado su voluntad y le otorga la oportunidad de conducir el destino de la República los siguientes cinco años.

No obstante existen falsedades repetidas hasta la saciedad, por ejemplo: “rompe con el bipartidismo”, debemos comprender que esa categoría se aplica a naciones como Estados Unidos donde el partido republicano y el demócrata se alternan en el poder prácticamente desde su fundación, el motivo: “se necesitan grandes cantidades de dinero para las campañas y una enorme capacidad de organización”; en Argentina el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical durante el siglo XX; Colombia: Partido Liberal y el Partido Conservador en épocas pasadas, ahora se intercambian con nuevas coaliciones y denominaciones; en Costa Rica el PLN y el PUSC hasta que el año 2000 cuando surge el modelo multipartidista; Honduras el bipartidismo fue centenario entre el Partido Liberal y el Partido Nacional… etc. en nuestra nación a partir del 1932 se instaura el autoritarismo, existen partidos políticos y elecciones fraudulentas que negaban la participación popular de ahí la guerra civil, después del acuerdo de paz en 1992, la “nueva legalidad” permite participar al FMLN y participan diferentes institutos en contiendas electorales, sí efectivamente ARENA gobierna veinte años y el FMLN diez años, ello no significa una hegemonía absoluta dentro de Asamblea Legislativa, tampoco en los gobierno municipales, de ahí que denominar “bipartidismo” a éste período en comparación con cien años de otros sistemas es falso.

“Perdió la oligarquía” ¿qué perdió? ¿el control de sus medios de producción? ¿la hegemonía en los medios de comunicación? ¿el control de comercios, industrias, exportación de capitales? ¿su representación legislativa? Cuando en realidad el partido GANA se autodenomina “la nueva derecha” y es el instituto político legal que inscribió al ahora presidente electo, en conclusión: el capital está intacto, la oligarquía no ha perdido nada, quizás ha ganado un nuevo rostro para los siguientes años.

Celebro la democracia y respeto la voluntad del pueblo en su expresión electoral, pero en profundidad presenciamos un triunfo de millonarios, lejos estamos de las movilizaciones cívicas contra la tiranía, el autoritarismo, la privatización del agua, la salud, las pensiones, la dignidad de los maestros, salarios para los trabajadores etc.

Como dijo Giuseppe Tomadi di Lampedusa “que todo cambie para que todo siga igual”.

