Desempeño empresarial de salvadoreñas es reconocido

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Cuatro años han pasado desde el lanzamiento de la iniciativa Banca Mujer, desarrollada por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), a fin de apoyar a las mujeres en su autonomía económica.

Desde 2014, Bandesal ha colocado más de $25 millones, beneficiando a 10,116 empresarias las cuales ya están insertadas en sectores formales como el de industria y servicios. En el cuarto aniversario de Banca Mujer, la entidad reconoció a seis empresarias por su destacada labor en negocios.

“Realmente no existía un programa bancario que otorgara créditos a mujeres, sino que solo apoyos de asistencia técnica en las que se les brindaba capital semilla para iniciar su negocio, pero a veces necesitan una inyección más de capital de trabajo y no existía en la banca formal ya que la mayoría son madres y padres de hogar y no tienen quien les dé una garantía para sus préstamos”, expuso Mélida Mancía, presidenta de Bandesal.

La titular detalló que en ese tiempo se ha otorgado $ 8.8 millones en garantías para 5,878 mujeres. Asimismo, han apoyado a 3,600 mujeres en temas de educación financiera, mercadeo y elaboración de planes de negocio, a través del centro de formación Bandesal.

“Estos esfuerzos de la banca de desarrollo son los que nos llenan de orgullo y nos fortalecen para poder seguir apoyando a todas las personas empresarias del país. Estoy segura que el trabajo en equipo permitirá que más salvadoreñas tengan acceso al financiamiento y con esto se creen más empresas, incentivando la inversión y generando más empleos”, manifestó Mancía.

Destacó que cuando lanzaron este programa y el sistema financiero vio que seguían colocando créditos también ellos se unieron y han sacado una línea para beneficio de las mujeres, “un sector un poco descuidado”.