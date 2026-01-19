Descarrilamiento de trenes de alta velocidad suma 39 muertos en España 

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, «Iryo y Alvia», en Adamuz, Córdoba, España ocurrido cerca de las 19:50 horas de este domingo 18 de enero, han reportado cerca de 39 fallecidos y centenares de heridos la mañana de este lunes.

Ante la tragedia ferroviaria, los sistema de emergencia han trabajado incansablemente en la recuperación de las víctimas. La noticia que ya ha dado la vuelta al mundo, ha generado respuestas de políticos nacionales e internacionales, quienes dan muestra de apoyo a las víctimas y familiares.

El Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, anunció su llegada a la zona del accidente. Tras el impacto que se presume duró «20 segundos», estos vagones salieron disparados; imágenes aéreas muestran como estos quedaron a distancia.

El tren Iryo había salido de Málaga con destino a Madrid, cuando se salió del carril cerca de la estación de Adamuz. Cuando un convoy invadió la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia, que se presume viajaba a unos 200 kilómetros por hora con distinto a Huelva.

«Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos», ha expresado la Casa Real Española, quien también externó que se hará presente mañana martes, puesto que se encuentra dando sepultura a la Princesa Irene de Grecia.

Álvaro Fernández, presidente de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, descartó en declaraciones que este hecho haya sido provocado, por lo que serán las investigaciones que determinen la verdadera causa.

Por su parte, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, quien ha suspendido todas las actividades políticas desde lo ocurrido del accidente en Córdoba, señala que todos los esfuerzos están puestos en atender a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz y así identificar a las personas fallecidas lo antes posible.» Lo prioritario es salvar vidas e informar a las familias en estos momentos agónicos», sostuvo.

Para acelerar las labores de identidad, la Guardia Civil indicó la habilitación de diferentes oficinas para que los familiares del accidente ferroviario, puedan denunciar y aportar muestras de ADN para las labores de identificación.