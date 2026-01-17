Derechos de movilización y organización se han reducido con este gobierno, dicen excombatientes

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, los veteranos y ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que la sociedad salvadoreña ha retrocedido en estos dos gobiernos de Nayib Bukele, los derechos de movilización, organización y participación en el espacio civil han sido reducido, perseguido y criminalizado.

El equilibrio de poderes del estado se ha roto, y está incautado por el Ejecutivo en manos del presidente. La Asamblea Legislativa se ha convertido en una instancia pasa papeles, aprobando leyes al antojo del presidente Bukele y el poder Judicial está volcado a cumplir con dichos antojos.

El Estado de Excepción se ha dirigido a reprimir a los grupos o personas disidentes, opositoras, como la persecución y captura injustificada de José Santos Melara, Alfonso Mira, Atilio Montalvo, Eliseo Segura y otros dirigentes e integrantes de la Alianza El Salvador en Paz, así también Luis Menjívar quien daba cobertura periodística a las actividades. Hay capturadas 35 personas en calidad de presos políticos.

“Existe un manoseo de las leyes electorales para dar ventaja al partido presidencial de Nueva Ideas, en estas elecciones adelantadas de 2027, mientras tanto, la población está soportando dificultades en lo económico y social”, expresaron los veteranos.

El conflicto armado salvadoreño se derivó de décadas de abandono de las necesidades e intereses del pueblo, abusos de poder e irrespeto a las exigencias de la democracia, de condiciones precarias de subsistencia y de la enorme represión ejercida contra la población que denunciaba, se movilizaba y protestaba por todas esas injustas condiciones en las que vivía.

Para los veteranos y ex combatientes, los Acuerdos de Paz cumplieron su cometido, que detuvieron la guerra por la vía diplomática e iniciaron el camino hacia la democracia a través de reformas institucionales y constitucionales que cambiaron el rol de la Fuerza Armada en la vida nacional, crearon la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y marcaron la pauta para la transformación del sistema de justicia.

“El cese al fuego, la reducción del ejército, el desarme del ejército guerrillero, la distribución de tierras, enseres, alimentos y proyectos productivos entre los excombatientes dio paso al establecimiento de zonas de concentración y vivienda”, afirmaron.

El proceso de paz salvadoreño demostró que el diálogo y la negociación pueden solucionar conflictos no importando su tamaño y severidad, y así abrir paso a la paz y el florecimiento de la sociedad

Sin embargo, a 34 años de dichos acontecimientos los veteranos y ex combatientes expresan su preocupación de lo que sucedido en el país, donde existe una constante violación a los derechos humanos.

