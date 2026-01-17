Los Acuerdo de Paz se están desdibujando a partir de la narrativa gubernamental

Compartir

A 34 años de la firma de los Acuerdo de Paz, el historiador Gregorio Bernal señaló que este hecho histórico se está desdibujando a partir de la narrativa gubernamental, que busca eliminar el pasado, no para ofrecer una nueva perspectiva, sino borrar su ombligo político y distanciarse de su pasado.

Explicó que al revisar los programas de estudio de bachillerato, eventos como los Acuerdos de Paz no figuran, en el sistema educativo no hay historia, sino Estudios Sociales que son una gama de disciplinas donde lo histórico no siempre prima.

“Las nuevas generaciones no tienen conciencia o conocimiento de los Acuerdos de Paz, se quiere borrar el pasado por motivaciones políticas, lo que hay en las palabras del presidente es distanciarse del pasado que parece incómodo, porque cuestiona sus orígenes políticos que fue al lado de un partido que participó en el proceso de los Acuerdos de Paz”, indicó.

Según el historiador, a la gente se le crean expectativas que un gran cambio está por ocurrir, cuando eso no sucede la gente se decanta, incluso, de la democracia misma, hay un proceso de degradación de la democracia, por eso hoy en día el populismo autoritario está abundando.

“Todo conflicto, independientemente de lo que lo genera, debe tener una justificación, en este caso el origen fue la disputa al poder, en la narrativa de izquierda es la pobreza, concentración de poder de la tierra y la injusticia social, pero en la derecha es la agresión comunista y se le colgaba a cualquier opositor desde mucho antes al conflicto armado”, manifestó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Bernal detalló que El Salvador tiene una tradición autoritaria muy fuerte durante el siglo XIX y XX, con los Acuerdos de Paz se trató de subsanar, los relevos presidenciales y legislativos se han perdido, ahora hay una Constitución que es igual a cualquier ley de la República, estos cambios favorecen a quien ejerce el poder, se está volviendo a momentos que supuestamente el país ya había superado.

Asimismo, recalcó que la tendencia ha cambiado en los últimos años, lo cual puede ser por la tentación de la corrupción, que cada vez es más creciente, el acceso a la información visibiliza más fácil los abusos que los presidentes y allegados hacen, en los últimos 6 años hay menos información pública disponible en El Salvador.

“El problema inicial era el acceso al poder, por eso en términos políticos funcionan los Acuerdos de Paz, sin embargo, no era para resolverse los problemas de injusticia social, la inequidad económica no tiene sentido, por que son dinámicas diferentes, los cambios se hacen desde el poder y no dan resultados inmediatos, por eso los políticos no pueden prometer algo de la noche para la mañana”, aseguró.

