Familias afectadas por construcción del Aeropuerto del Pacífico no han recibido compensación 

MILPA seccional Flor de Mangle, en la zona costera del departamento de La Unión, denunció que a más de un año del inicio de la construcción del Aeropuerto del Pacífico, 35 familias fueron despojadas de sus viviendas y no han recibido ninguna compensación del gobierno.

Jhosselyn Márquez, junto a su compañero de vida, un hijo de 9 años y una niña de 5 años de edad, es una de las 35 familias que no ha recibido una compensación justa por sus vivienda, quien se ha mantenido en el área de sacrificio por la construcción del Aeropuerto del Pacífico, al no tener opciones de reubicación.

El pasado 14 de enero de 2026, personal de la empresa responsable de la construcción del megaproyecto (UDP Consorcio La Unión) informó a la familia sobre el ingreso de maquinaria pesada para la apertura de la calle que servirá de acceso al área de pasajeros del aeropuerto, lo cual implicaría la demolición de la mitad de la vivienda a pesar de no haber sido reubicados, ni compensados por el gobierno.

Mientras tanto, una pareja de adultos mayores fueron trasladados por CEPA y el Ministerio de Vivienda a un terreno bajo posesión particular, sin respaldo jurídico, e instalados en una casa inadecuada, sin contar con las condiciones mínimas para ser habitada.

Santos Mejía y Angelina Ruiz forman una pareja de adultos mayores, con más de 70 años de edad, que fueron trasladados en agosto del 2025 por indicaciones de la ministra de Vivienda Michelle Sol, de la comunidad Flor de Mangle a una vivienda temporal, construida de lámina sin letrina, ni agua potable, ni energía eléctrica.

El terreno donde fueron trasladados no posee escritura y ha estado bajo posesión por más de 40 años por otras personas, generando conflictos por la negligencia de las instituciones públicas involucradas.

La infraestructura de vivienda construida en el terreno sin escritura por parte del Ministerio de Vivienda tuvo un costo de $1,615.00, provenientes de fondos públicos.

La comunidad Flor de Mangle, en el departamento de La Unión, está siendo afectada por el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, a pesar de ser un importante ecosistema de manglar, un área rica en biodiversidad de aves y crustáceos, pero que también sufre por el desarrollo urbano y la falta de cumplimiento de promesas gubernamentales.

