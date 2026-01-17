Presidente de Ecuador lidera reunión de Bloque de Seguridad en medio de nueva ofensiva contra crimen organizado

QUITO/Xinhua

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó este viernes una reunión del denominado Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tras el despliegue de 10.000 militares, como parte de una nueva fase ofensiva contra las organizaciones criminales, según informó el Gobierno.

La Presidencia ecuatoriana indicó en su cuenta de la red social X que la reunión se realizó en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, «con el objetivo de evaluar y continuar ejecutando acciones para fortalecer la seguridad del país».

El Gobierno precisó que durante la reunión, las autoridades informaron sobre las estrategias implementadas y el inicio el jueves de la operación «Fase de Ofensiva Total» en las provincias costeras del Guayas, Los Ríos y Manabí, las más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico.

Esa fase «contempla el despliegue masivo de más de 10.000 militares, distribuidos estratégicamente para reforzar el control territorial y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales», señaló.

La reunión se realizó a puerta cerrada, con la participación de varios ministros de Estado, según muestran fotografías difundidas por la Presidencia en redes sociales.

El presidente Noboa retomó sus funciones tras una licencia, desde el pasado 1 de enero por asuntos personales, y su regreso coincide con su participación prevista en el Foro Económico de Davos del próximo lunes.

La nueva fase ofensiva fue anunciada el pasado jueves por el Ministerio de Defensa Nacional e implicó despliegue de tropas hacia la ciudad de Guayaquil (suroeste), desde donde los efectivos serían distribuidos estratégicamente a distintos cantones (municipios) de las provincias mencionadas, en la actualidad bajo «estado de excepción».

La cartera de Defensa señaló en un comunicado que esa movilización marca el inicio de una operación sostenida y coordinada del Bloque de Seguridad.

Además, precisó que las acciones se ejecutan «con carácter ofensivo y sin tregua», enfocadas en golpear directamente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana en el país que, desde 2024, enfrenta un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Noboa.

Asimismo, se ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas, con el objetivo de dirigir las operaciones desde el territorio, agilizar la toma de decisiones y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza.

Ecuador enfrentó en 2025 una ola de inseguridad sin precedentes, año que ha sido calificado como el más violento de su historia, con 8.847 homicidios registrados hasta el pasado 19 de diciembre, según cifras de la Policía citadas por la prensa local.

En enero de 2026, la violencia criminal se mantiene con una serie de ataques armados y asesinatos múltiples registrados en los primeros días del año, hechos que las autoridades vinculan a disputas entre bandas delictivas.

