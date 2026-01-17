Acuerdos de Paz es reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos: FMLN

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresó que conmemorar no solo es recordar una fecha histórica, sino reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos, los cuales se han violentado con el Gobierno de Bukele.

En un pronunciamiento, el frente señaló que a 34 años de “haber conquistado y firmado la paz para El Salvador”, se honra y se recuerda a las y los patriotas revolucionarios que lucharon a favor de la democracia, de la soberanía e independencia nacional.

Es de recordar que el FMLN, como movimiento revolucionario, luchó contra las Fuerzas Armadas de El Salvador para derrocar las dictaduras militares. El FMLN firmó los Acuerdos de Paz junto con el Gobierno de El Salvador para cesar la guerra y dejar las armas. Los Acuerdos de Paz se llevaron a cabo en Chapultepec, México, por intervención de las Naciones Unidas.

El FMLN, que se convirtió en partido político de forma oficial, tras la firma, señaló que, a 34 años, conmemorar la firma de la paz, no solo es recordar una fecha histórica, sino reconocer que el país se abrió paso a nuevos valores democráticos y a un mayor reconocimiento en temas como derechos humanos, transparencia, lucha contra la corrupción y transformación del sistema de justicia.

“Nos preocupa que la llegada de un aniversario más de la paz se dé en medio de reiterados intentos por regresar a los métodos represivos del pasado. Hace 34 años pusimos fin al terrorismo de Estado; sin embargo, hoy el país vive la vulneración de los derechos del pueblo; donde se persigue y encarcela a quienes denuncian las graves injusticias”, comentó el FMLN.

Es de contextualizar que desde que Bukele está al frente de la Presidencia, el país de manera oficial o gubernamental, no celebra la firma de los Acuerdos de Paz ya que Bukele lo considera como “una farsa”. También, ha mostrado conductas similares de los regímenes autoritarios que gobernaban al país, durante el conflicto armado; como la persecución a los defensores de derechos humanos que han cuestionado al mandatario por el debilitamiento de la democracia y la nula separación de poderes.

“Hoy hay más pobreza, más desempleo, se ha abandonado la agricultura, hay menos acceso a la salud y educación”, señaló el FMLN sobre la política pública en temas sociales y nacionales.

El partido hizo un eco del clamor de los miles de familias salvadoreñas que en «tiempos de paz» reclaman información sobre sus seres desaparecidos, “de aquellos que exigen libertad para sus familiares detenidos injustamente (en el régimen), de quienes denuncian un alto al acoso y persecución por el solo hecho de pensar y opinar diferente, o de ganarse el pan de cada día en la calle”.

El Gobierno de Bukele ha violentado los derechos humanos en el país, desde la detención arbitraría de un joven sin vinculaciones con pandillas hasta las persecuciones y decomisos a los vendedores informales en el centro de San Salvador.

“Es necesario señalar que los derechos y las libertades que se consiguieron con el fin del conflicto armado están siendo menospreciados, pisoteados y pretenden ser desaparecidos por los intereses mezquinos de quienes por hoy ostentan el poder. Y condenamos que las instancias creadas para garantizar justicia y defender los derechos humanos de la población sean utilizadas de manera política o están en silencio”, comentó el FMLN.

Como partido, exigieron al gobierno de Bukele un cese a la represión y al odio del pueblo; que garantice y respete las libertades y derechos conquistados. “Así como miles lucharon y alcanzaron la paz en el pasado, las nuevas generaciones asumimos el compromiso de garantizar un futuro mejor. Donde todos y cada uno podamos vivir libres, sin temor ni miedo; un país que garantice salud de calidad, educación, vivienda, empleo, justicia, protección del medio ambiente y responda a las necesidades y demandas de la población”, concluyó el partido de izquierda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...