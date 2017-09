El Derecho Humano al Agua un buen marco para la Ley General del recurso hídrico salvadoreño

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, fue claro en plantear que sin la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para reconocer el agua como derecho humano, muy difícilmente se podrá considerar a El Salvador, una nación democrática.

“Si discuten en la Asamblea Legislativa una Ley de Aguas; si ingresa la empresa privada dentro de la estructura que va a administrar el recurso del agua, que es un bien común, entonces necesitamos avanzar ratificando el artículo 69, que la convierte en un derecho humano; si no estamos en muchos riesgos y es obligación como población impedir que se privatice el vital líquido”, declaró a Diario Co Latino.

¿Qué es lo no viable dentro de la autoridad hídrica?

-Nosotros, como organizaciones que estamos aglutinados en la Alianza contra la Privatización del Agua y el Foro del Agua hemos manifestado, desde hace más de trece años de lucha, que el agua no puede ser privatizada y que debe ser administrada por instituciones públicas.

En el año 2009, y traigo aquí la discusión, cuando pedimos reformar el artículo 69 de la Constitución de la República fue aprobada en ese momento pero, posterior a eso, se han desmarcado los actuales diputados y no quieren terminar este tramite de ratificación y de no hacerlo tendríamos que iniciar todo el proceso de nuevo, con la administración entrante que será elegida el próximo año.

Y actualmente, las discusiones que hemos tenido sobre el agua y su administración, no es que nosotros nos hayamos entrampado, sino que la misma derecha está haciendo un alto, porque la empresa privada quiere ser juez y parte de la administración.

En ese interés, la empresa privada representada en ANEP busca lucrar con el agua, y por eso los partidos de derecha están empecinados en que debe ser privada la autoridad hídrica y es esta la conflictividad con las organizaciones del Foro del Agua y la Alianza contra la Privatización del Agua. Esta lucha la vamos a seguir apoyando porque queremos que sea aprobada como planteamos como organizaciones sociales y que sea aprobada este año.

¿Qué hay de la propuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) presentada por el padre Tojeira?

-La última iniciativa presentada por la Universidad Centroamericana (UCA) recoge los principales puntos que como organizaciones tenemos, incluso para la Ley General del Agua, solo que en este caso se incluye a la empresa privada, y nosotros no, esto es por lo que seguiremos luchando para que no sea así.

¿Qué opinan, la posición MARN es que todos deben participar?

-Bien, pero depende de la connotación que tenga la palabra “participar”, porque todos quieren, pero la cuestión es tomar en cuenta la propuesta de los sectores populares, como las Juntas de Agua, las cooperativas, las asociaciones de regantes y las estructuras que manejan las aguas en las cuencas. Y todos estos sectores deben ser incorporados, no solo la empresa privada, no solo los partidos políticos, es más, nosotros estamos exigiendo que participen otras instituciones que provengan desde la participación de la población y no la ciudadanía ¿Por qué?, la empresa privada está tratando de meter a organizaciones que responden a intereses de la gran empresa privada y es ahí donde debemos tener cuidado.

Es por eso, que debemos seguir insistiendo y verificando sobre el tratamiento que se le está dando a la propuesta de ley, en especial al partido ARENA que responde a los intereses de la empresa privada en El Salvador.

¿Cuál es la situación del agua y las amenazas potenciales al recurso?

-Los últimos estudios reflejan que el “estrés hídrico” en el país continúa y nosotros lo estamos sintiendo con los amplios períodos de sequía que estamos registrando, pero ¿Qué significa esto?, son las grandes corporaciones que están mal utilizando y comerciando el vital líquido. Los grandes enemigos del recurso hídrico son las corporaciones que hacen uso irracional del recurso y también las estructuras políticas que están en función de querer privatizar el agua y convertirla en mercancía y eso lo está tratando de manipular la empresa privada. Por qué decimos esto, estamos viendo las conflictividades sociales, aquí en San Salvador se ve poco este tipo de confrontaciones por el momento; pero si nos vamos al interior de país donde están los productores y productoras frente los cañeros, hay una desproporción elevada en el uso del agua entre ambos.

Le explico, los cañeros extraen con una bomba agua del subsuelo. Con una tubería de casi 10 pulgadas a diario; y cuando los productores en pequeño quieren regar sus huertos caseros usan tubos de un máximo media pulgada, entonces esa es desproporción del uso del agua, y no está siendo regulada, ni registrada por el MAG, ni por el MARN, es una lucha constante con la empresa privada nacional, y las grandes corporaciones extranjeras.

¿Consideran los agroquímicos una amenaza?

-Desde hace varios años, como organizaciones, hemos venido insistiendo en la Asamblea Legislativa que se aprobara la supresión de agroquímicos. Nosotros nos mantenemos en la lista 53 productos que presentamos en aquél momento y que el expresidente Mauricio Funes aprobó la supresión de 11 de estos.

Que son agroquímicos utilizados en la producción agrícola, lo que significa que debemos seguir empujando este tema en la Asamblea Legislativa para que al menos se suspendan, y nosotros aquí debemos de trabajar por otra estructura, otra dinámica en la producción.

Porque hemos visto cómo los agroquímicos han afectado gravemente la salud de la población y eso es verificable, cuando las avionetas están desarrollando el proceso de fumigación y tiran todo el pesticida que utilizan de madurante como el Glifosato, la población es afectada inmediatamente y no solo eso, también otras especies como plantas y animales silvestres están siendo afectados.