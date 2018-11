Derecha debe demostrar que nuevas plazas para 2019 son innecesarias: Yanci Urbina

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa Yanci Urbina manifestó que el plan de gastos del próximo año es transparente y cuestionó los ataques de los partidos de derecha en contra de los incrementos en el segmento de remuneraciones y nuevas plazas en el Estado.

¿Cuánto varía presupuestariamente el rubro de remuneraciones 2018 respecto a 2019? $84 millones, y si se empieza a evaluar por qué se incrementa, se puede encontrar que $52 millones de esas remuneraciones se incrementan en escalafones de docentes, escalafones de salud, en personal técnico y administrativo también del Ministerio de Educación”, dijo la diputada del FMLN.

Los incrementos en el rubro de salarios incluye también $6 millones adicionales para la Corte Suprema de Justicia, y el Órgano Legislativo también sube $4.6 millones respecto a 2018, Corte de Cuentas tiene $1.6 millones adicionales, al igual que el Ministerio de Seguridad Pública.

Sobre el incremento de plazas, que es una de las principales críticas especialmente de la fracción legislativa de ARENA, Urbina dijo que se trata de 1,326 plazas de las cuales 245 son del Órgano Judicial, 31 en la Corte de Cuentas y 1,037 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En este último caso se trata del nuevo personal que se requiere para centros penales con las nuevas instalaciones que también se están construyendo.

Añadió Urbina que lo más importante en el proyecto de presupuesto general de la nación del próximo año son los énfasis que este tiene.

“El presupuesto tiene un énfasis en inversión: mil millones; $996 millones en educación, que comparado con el 2018, crece 56 millones, es la mayor inversión que hemos tenido en educación en toda la historia de nuestro país”, manifestó la presidenta de la comisión de hacienda, durante el programa de entrevistas Frente a Frente de TCS.

La salud pública también es otro de los énfasis importantes en el presupuesto del próximo año, con un incremento de $39 millones, dijo la legisladora.

“También hay un elemento que hay que tener en cuenta: uno es la disminución de ingresos prevista para 2019 que asciende a más de $111 millones”, dijo Urbina en relación a la declaratoria de inconstitucionalidad del impuesto a las transacciones financieras, así como de otra herramienta fiscal conocida como los precios de transferencia por parte de la anterior Sala de lo Constitucional.

“Hay que tener en cuenta que hay incrementos que el Estado no los puede dejar de hacer, como es el caso de las pensiones. No se puede dejar de pagarlas y el Gobierno no puede decir ‘a partir de este año no se va incrementar ningún rubro en el presupuesto por el tema de pensiones’”, explicó la diputada del FMLN.

Urbina dijo que en el tema de pensiones se incrementa $88 millones del fondo general, para todas las pensiones. De tal forma que el año anterior tenía $267 asignados y hoy tendrá $356.

A esto se añade que, por orden de la Sala de lo Constitucional, el Gobierno deberá asumir el pago de pensiones de los jubilados del Instituto de Pensiones de la Fuerza Armada (IPSFA), que son $23 millones más.

El diputado arenero Donato Vaquerano recalcó las críticas de su partido al tema del incremento de plazas en el Estado y afirmó que de 2009 a 2018 los gastos en ese rubro han incrementado las asignaciones presupuestarias en mil millones de dólares. “Es una tendencia que hay que eliminar”, afirmó.

Mario Ponce, legislador del PCN, partido aliado de ARENA para las elecciones presidenciales de febrero, dijo que el Gobierno debería de apegarse a la realidad y no asignar fondos que no van a ingresar al fisco o que, en el mejor de los casos, los destine a prioridades como la salud y la educación.

Urbina dijo que el tema del personal del Estado siempre es muy sensible porque se está abordando sobre el empleo pero también de escalafones, mejoras salariales y que en eso es indudable que ha venido creciendo el presupuesto.

“En las asignaciones que van hoy, justamente hay que examinarlas. Si considera la Asamblea Legislativa que en este caso no deberían aprobarse esas mil plazas para justicia y seguridad, esa es una decisión importante de país, hay que discutirla y si considera que las 245 plazas solicitadas por el Órgano Judicial hay que examinarlas mejor, es otra discusión”, sostuvo Urbina.