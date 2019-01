Derecha cambia interpretación de ley SAP para beneficiar a AFP

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

En diciembre pasado, los partidos de la derecha legislativa aprovecharon la efervescencia que la aprobación del presupuesto 2019 y elección del fiscal general de la República generaban, debido a la urgencia requerida por ambos temas para aprobar una interpretación auténtica al inciso final del artículo 120 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) que beneficia a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El inciso antes mencionado regula los montos que las AFP deben pagar a sus afiliados en concepto de pensiones por invalidez, vejez y sobrevivencia, las cuales, antes de la interpretación auténtica solicitada por el PDC, debían pagarse con fondos provenientes de la Cuenta de Garantía Solidaria.

La propuesta aprobada con 41 votos de los diputados pertenecientes a los partidos de derecha que conforman la coalición “Alianza por un Nuevo País” y varios de GANA, cambió la fuente de financiamiento de las pensiones antes mencionadas que a partir de la interpretación auténtica será la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones.

Al cuestionar a Numan Salgado, diputado de GANA, sobre el apoyo por parte de varios de sus compañeros de bancada a la aprobación de la interpretación auténtica solo se limitó a decir que él no había votado por esta porque se debía a la población no a las AFP.

“Yo vengo en el sentido de beneficiar a la población, gracias a Dios, a mí las AFP no me financiaron mi campaña política ni he recibido ningún emolumento económico de ellas”, sostuvo Salgado.

Para Víctor Suazo, diputado del FMLN, esta decisión tomada sin previo estudio en comisión, por parte de los partidos de derecha, afecta a los trabajadores ya que resta rentabilidad al ahorro para pensiones que al ser la fuente de financiamiento los fondos se terminarán en menor tiempo.

“Esta interpretación auténtica vendría a desfavorecer a los trabajadores y al Estado porque ahora la pensión mínima que se les paga a los jubilados por sobrevivencia o invalidez se tendría que financiar con las cuentas individuales que se acabarían más rápido porque reciben menos fondos de las aseguradoras”, explicó Suazo.

Según el parlamentario, al terminarse los fondos del aporte individual de los trabajadores estas pensiones por invalidez pasarían a financiarse de la cuenta de garantía solidaría que se financia con aportaciones del Estado, lo cual afectaría ya que al acabarse los fondos de ambas cuentas la responsabilidad de pago recae en los empleados que cotizan en la actualidad.

Suazo sostuvo que la interpretación auténtica aprobada el pasado mes de diciembre en el congreso salvadoreño fue una solicitud de las AFP abanderada por los partidos de derecha, quienes defendiendo los intereses de las aseguradoras querían que se modificara lo contenido en el inciso final del artículo 120 para que estas pagaran menos por el seguro. “De esa manera bajaría el costo del seguro que es contratado por las AFP, lo cual en un inicio se convertiría en mayores ganancias para estas administradoras porque cuando se contraten nuevas pólizas bajará el costo de las mismas aumentando aún más sus ingresos”, afirmó el parlamentario.

El legislador destacó que debido a que la interpretación auténtica al reducir los fondos de las pensiones para los jubilados constituía un enorme costo a los trabajadores y al Estado el FMLN negó sus votos a la iniciativa.

Luego de la decisión tomada por los partidos de derecha en contra de los intereses de los trabajadores, la decisión de que esta vulneración a los derechos de los jubilados proceda queda en las manos del Presidente de la

República Salvador Sánchez Cerén, quien deberá sancionar, vetar u observar el decreto que contiene la interpretación auténtica al inciso final del artículo 120 de la ley SAP.