Funes asegura que no tuvo injerencia en CEL por caso Chaparral

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El expresidente de la República Mauricio Funes aseguró que hay una serie de inconsistencias y contradicciones en la acusación realizada por la Fiscalía General de la República en su contra.

Funes señala que el pago con el que la CEL dio por cerrado el contrato fue de $28 millones y no de $45 millones como lo asegura la FGR, además recuerda que el expresidente Elías Antonio Saca había pagado $80 millones a la empresa italiana ASTALDI que corresponde a los $108 millones que finalmente recibió.

“Como presidente no puedo influir en decisiones que toma la junta directiva de CEL. El pago final fue analizado y acordado por toda la junta directiva de la que no formo parte y avalado por la Corte de Cuentas y recomendado por el bufete jurídico del testigo criteriado, Luis Medida”, afirmó.

Asimismo, Funes aclaró que no conoce y no se ha reunido con representantes de ASTALDI. “No tengo nada que ver con las offshore de Miguel Menéndez. Ni con su creación y tampoco con su funcionamiento, no tengo idea con qué dinero fueron creadas y a qué empresas o sociedades le trasladó el dinero”, explicó.

De igual forma, el exmandatario se desmarcó de Latin American Spa, ya que desconoce los bienes que esta sociedad adquirió en El Salvador y afirmó que Michelle Guzmán no es accionista de esta sociedad y ni propietaria.

“En junio la FGR dijo que un espá y una casa en Santa Elena fueron adquiridos con los gastos reservados de CAPRES. Hoy cambia su versión y dice que fueron adquiridos con el soborno que pagó ASTALDI, ¿cuál es la versión que va a sostener la FGR en los tribunales? ¿Cuál de los criteriados miente?”, comentó.

Pese a esto, este día, el juzgado realizará para Funes junto a otros 4 imputados (ausentes) la audiencia con vista de requerimiento que podría implicar orden de captura judicial.