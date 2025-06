Denunciarán a Bukele en la CPI por detención de venezolanos en CECOT

Redacción Nacionales

La Fundación venezolana El Amparo, denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele y a varios de sus funcionarios por la detención de los más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos, así lo informó este jueves el presidente de esa oenegé Walter Márquez.

Es de recordar que Estados Unidos deportó a más de 200 personas presuntamente de origen venezolana a suelo salvadoreño, a quienes se les señala de pertenecer a la banda criminal venezolana, Tren del Aragua; fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En una conferencia de prensa virtual, Márquez expresó que recurrirán a la CPI, con sede en La Haya, “por la responsabilidad personal de Bukele y la cadena de mano responsable de esas detenciones arbitrarias”, dijo.

Además, informó que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para los venezolanos deportados y detenidos en marzo de este año; esto, con el fin de que se respete el debido proceso y que se solicite a El Salvador la libertad inmediata de los venezolanos.

Varios familiares de venezolanos detenidos en el CECOT han contratado abogados para que presenten Habeas Corpus y soliciten información tanto en la Dirección General de Centros Penales como en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El presidente de la ONG señaló que varios de los detenidos en el CECOT han sido maltratados, y esto es motivo para que las autoridades salvadoreñas realicen “de oficio” una investigación.

Márquez viajó la semana anterior a El Salvador junto con abogados y familiares de venezolanos detenidos con la intención de poder ver a algunos detenidos, pero no fue posible. Sobre este viaje, Márquez comentó que pudo comprobar “que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están aislados e incomunicados”. También comentó que no han tenido acceso a un juicio a pesar de no cometer ningún delito.

“Fuimos a agotar la vía interna, ya se han introducido Habeas Corpus individualizados para varios de ellos y hasta ahora, a pesar de que debe ser un procedimiento expedido, rápido, no tenemos respuestas”, informó Márquez.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump han señalado a los venezolanos deportados en el CECOT, como “criminales”. Ambos países acordaron que por una cantidad de dinero (a favor de El Salvador), Estados Unidos haría uso del CECOT.

