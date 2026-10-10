Denuncian campaña de desprestigio contra Ruth López 

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Saúl Méndez

Colaborador

La organización de derechos humanos Cristosal y la iniciativa ciudadana ‘Libertad para Ruth López’ reaccionaron a la creación de supuesta información periodística y a las publicaciones del sitio digital anónimo Caja Negra SV, que forman parte de una campaña de desprestigio contra la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, quien permanece detenida desde mayo de 2025.

Las reacciones se produjeron en el marco de una investigación de El Faro, que vincula el registro del portal con personas relacionadas con una agencia publicitaria y empresas vinculadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Cristosal ha manifestado en reiteradas ocasiones que la detención de López fue arbitraria y que el proceso judicial en su contra ha estado marcado por irregularidades. A la fecha, la defensa y otras organizaciones de derechos humanos, incluyendo la iniciativa ciudadana mencionada, han reiterado que la Fiscalía no ha logrado demostrar su culpabilidad y consideran que el caso busca silenciar a la defensora y enviar un mensaje de intimidación a periodistas y activistas que investigan al poder.

En su más reciente trabajo, El Faro documentó conexiones entre el registro del dominio de Caja Negra SV y la agencia publicitaria Mys Capital, posteriormente denominada ABCapital, así como vínculos empresariales entre personas relacionadas con esa compañía y sociedades vinculadas a Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y a su esposa, la ministra de Vivienda Michelle Sol.

La investigación periodística señala que Mys Capital es administrada por Carlos Roberto Castillo Guevara y Ana Marcela Sánchez Henríquez, quienes realizaron trámites de representación legal para sociedades relacionadas con Castro y Sol. Asimismo, identifica a Castillo Guevara como hermano de César Augusto Castillo Guevara, a quien relaciona como socio de Ernesto Castro y del presidente Nayib Bukele en la empresa publicitaria Grupo Atomik, vinculada también con Showtime.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a una publicación de Caja Negra que cita información de un expediente judicial relacionado con López. Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, declaró a El Faro que el contenido mezcla desinformación con tergiversaciones y no cumple con criterios básicos de verificación periodística, debido a que no está firmado, no identifica sus fuentes ni contrasta los datos.

“Lo más grave es que se habrían utilizado o tergiversado datos de un expediente judicial bajo reserva total. Es decir, se habría tenido acceso a un documento que ni la familia ni la propia Ruth han podido ver”, advirtió Ábrego, según la publicación del periódico digital.

El representante de Cristosal planteó que Caja Negra SV y sus cuentas en redes sociales forman parte de un ecosistema digital de «desinformación y tergiversación de datos» para manipular la opinión pública. La organización reiteró el llamado que la misma defensora de derechos humanos hizo sobre su proceso: que haya un juicio público, para exponer que se trata de una acusación basada en especulaciones y sin evidencia sólida.

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