Motivos para no finalizar el TPS salvadoreño

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César Ramírez

@caralvasalvador

Las circunstancias que predominan en el tema del TPS para salvadoreños es un dilema político preelectoral en Estados Unidos, debido a la influencia y arraigo de miles de salvadoreños con licencia laboral y social.

No es para menos la preocupación de 170,000 salvadoreños con ese importante beneficio.

Elementos generales que influyen en la decisión:

Empresarios y grupos de presión

Sector industria: Construcción, mantenimiento de edificios y jardines, transporte, manufactura, servicios de alimentación.

Partido Demócrata

Lobby salvadoreño gubernamental

Encuestas: Preferencia electoral de latinos cae al 27% para republicanos

Miembros de partido republicanos se oponen a política migratoria

Este conjunto de elementos parece influir decisivamente por el momento en la finalización del TPS salvadoreño, algunos conceptos fueron publicados por el periódico: POLITICO de Estados Unidos.

Elemento principal

La Casa Blanca fue el factor clave en la suspensión de finalizar el TPS, acción sin precedente pero insuficiente, puesto que no fija plazo de vigencia, ni evita la detención o deportación.

Parece que el catalizador decisivo es el profundo rechazo del voto latino a la política migratoria de la administración Trump, pero también el deterioro económico que golpearía importantes sectores privados de Estados Unidos.

Una reciente encuesta de votantes latinos 58% desaprueba la gestión de materia de seguridad fronteriza promovida por la administración Trump que hace del control migratorio su eje de mandato[1] y además 69% desaprueba su gestión en la encuesta realizada por Telemundo y NBC News publicada el 05OCT026.

El día 05OCT026 en las afueras de la Casa Blanca el presidente Donald Trump reaccionó ante una pregunta de la reportera de CNN que mencionó la caída de aprobación de votantes latinos hasta un 27%, Trump respondió: “Me va muy bien. No, no”, “Eres noticias falsas. Eres CNN. Mis números en las encuestas son excelentes. Todo lo que tienes que hacer es mirar las multitudes que estamos atrayendo”. [2]

Críticas del Partido Republicano

El 17SEP026 La congresista María Elvira Salazar cuestionó a Trump por sus políticas migratorias: “Han ido demasiado lejos”

No obstante, el mandatario respondió 01OCT026: “tenemos que hacer lo que tenemos que hacer” indicando si se presenta a elecciones ganaría por un 25% de ventaja[3].

Factor elecciones

A menos de un mes para las elecciones intermedias (Cámara de Representantes y el Senado) en Estados Unidos, el resultado impulsaría un mensaje optimista si los demócratas ganan mayoría en las cámaras, sería una señal de esperanza para beneficiar a los salvadoreños del TPS.

Mensajes demócratas en el tema migratorio

1º “El Senador demócrata Alex Padilla propuso actualizar la histórica cláusula de registro migratorio[4].

2º Obama agradece a los salvadoreños del Ejército de EE.UU[5]

La lectura del libro: Una tierra prometida / Barack Obama – Colombia: Penguin Random, 2020. Pág 905

3º “Eugene Vindman, congresista demócrata por Virginia, presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que busca extender durante 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El Salvador. La iniciativa prevé mantener la protección migratoria y los permisos de trabajo desde el 9 de septiembre de 2026 para quienes ya estén amparados por ese programa en Estados Unidos”[6] [7]….

Así esperamos una resolución favorable para la nación.

Es evidente el resultado de las encuestas norteamericanas por preferencia del voto latinoamericano, las estadísticas proyectan un rechazo a la política migratoria de la actual administración, el TPS no puede finalizar sin brindar opciones de ciudadanía estadounidense a miles de salvadoreños; es posible que el resultado de las elecciones permita una lectura diferente. amazon.com/author/csarcaralv

[1] https://www.vision360.bo/noticias/2026/10/05/70950-trump-pierde-apoyo-entre-los-votantes-latinos-a-un-mes-de-las-legislativas-segun-un-sondeo

[2] https://noticias-rt.com/actualidad/631069-trump-estallar-reportera-cifras-cnn

[3] https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2026/10/01/con-todo-y-perdida-de-apoyo-de-hispanos-trump-defiende-su-politica-migratoria/

[4] https://www.diariocolatino.com/fin-tps-retorno-a-itaca-el-salvador-de-nuestros-emigrantes/

[5]https://www.amazon.com/dp/B09L3VWYL6?lv=shuf&language=es&channelId=500&plpRedirect=mhFallback

[6] https://www.infobae.com/el-salvador/2026/09/05/congresista-estadounidense-presento-proyecto-de-ley-para-extender-18-meses-el-tps-para-salvadorenos/

[7] https://vindman.house.gov/2026/09/03/vindman-introduces-legislation-to-extend-tps-for-individuals-from-el-salvador/

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