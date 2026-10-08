El Salvador vs. Paraguay: La Femenina vuelve a la acción este 9 y 12 de octubre

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Selección Femenina de El Salvador disputará este 9 y 12 de octubre una doble fecha amistosa ante su rival sudamericano Paraguay, encuentro de preparación para los compromisos internacionales del combinado nacional.

La azul y blanco, dirigida por el técnico Eric Acuña, se medirá en primera instancia al cuadro guaraní este viernes 9 de octubre a las 7:30 p.m. en el estadio Cuscatlán, para que la afición salvadoreña pueda comprar sus entradas y asistir al evento deportivo.

Dos días después, la Selecta se volverá a encontrar con el mismo rival en el mismo recinto, pero en horario de 8:00 p.m. para cerrar la doble fecha internacional amistosa del combinado nacional.

La seleccionada Jackeline Velásquez mencionó la emoción por volver a vestir la azul y blanco y las implicaciones de los encuentros.

«Me siento muy feliz de poder estar nuevamente en casa, un orgullo vestido en la camisa de la selección. Cada partido es un exámen, sabemos que cada partido es diferente, pero al final creo que eso nos está preparando más allá de solo lo físico; lo táctico, al nivel mental, es un aspecto importante para que nos vayamos desarrollando como jugadores, vamos a dar el cien por ciento por esta camiseta», señaló.

Por otra parte, la internacional, Samantha Fisher aseguró estar feliz de volver a las actividades de selección e invitó a la afición a asistir a los amistosos en el estadio Cuscatlán.

Los precios para asistir al encuentro entre El Salvador-Paraguay en el estadio Cuscatlán van desde los $3 en general, $5 sol preferente, $7 sombra, $10 tribuna, $15 platea y $30 nivel 12, a la venta sin cargo de boletería en FunCapital.

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