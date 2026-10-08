El Salvador consolida su dominio en el fútbol playa de CONCACAF

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Las selecciones de fútbol playa de El Salvador mantienen sus posiciones en la clasificación mundial de Beach Soccer Worldwide, de acuerdo con la actualización del ranking correspondiente al 2 de octubre de 2026.

La Selección Masculina continúa como la número uno de CONCACAF y ocupa el puesto 13 a escala mundial, con 918.5 puntos, mientras que la Selección Femenina se mantiene en el segundo lugar de CONCACAF y en el puesto 11 del ranking mundial, con 290 puntos.

La actualización se produce después de la participación de ambas selecciones en la Copa de Naciones de Fútbol Playa disputada en Brasil, donde el equipo masculino consiguió la medalla de plata y el femenino obtuvo el bronce.

El combinado de fútbol playa mantiene el liderato de CONCACAF. La Selección Masculina, dirigida por Rudis Gallo, finalizó como subcampeona de la Copa de Naciones tras perder 2-0 ante Brasil en la final disputada en la Arena Guariroba de Beach Soccer.

El Salvador cerró el torneo con dos victorias y una derrota. En su debut empató 3-3 ante Colombia y se impuso en penales; posteriormente derrotó 4-3 a Perú y cayó 8-2 ante Brasil.

Tras su participación en territorio brasileño, la azul y blanco se mantiene en el puesto 13 del ranking mundial, además de conservar el liderato de CONCACAF.

Estados Unidos, Guatemala, México y Bahamas completan las primeras posiciones regionales. A escala mundial, Brasil continúa al frente de la clasificación, seguido por Portugal, Italia y Bielorrusia.

La Selección Femenina conserva el segundo lugar regional. La Selección Femenina de Fútbol Playa también mantiene su posición en la actualización del 2 de octubre.

El equipo dirigido por Elías Ramírez continúa en el puesto 11 del ranking mundial, con 290 puntos, y conserva el segundo lugar de CONCACAF.

En la Copa de Naciones, El Salvador consiguió la medalla de bronce en su primera participación internacional. El equipo perdió 2-1 ante Espírito Santo, derrotó 4-3 a Brasilia y posteriormente cayó 2-1 en tiempo extra ante Brasil.

A pesar de su participación en el torneo disputado en Brasil, la selección femenina mantiene tanto su posición como sus 290 puntos en la clasificación mundial.

De esta manera, en la actualización del 2 de octubre de 2026, El Salvador conserva sus posiciones en los rankings de Beach Soccer Worldwide: 13.º del mundo y primero de CONCACAF en masculino, con 918.5 puntos; y la categoría femenina es 11.º del mundo y segundo de CONCACAF, con 290 puntos.

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