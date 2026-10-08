Irán lanzará ataques preventivos de ser necesario para evitar agresiones “enemigas”

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TEHERÁN/Xinhua

El portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, dijo que en caso necesario, el país llevará a cabo operaciones militares preventivas para evitar cualquier «agresión del enemigo».

El vocero señaló lo anterior en una entrevista con la agencia semioficial de noticias Fars, publicada este miércoles, al tiempo que subrayó que las fuerzas armadas iraníes habían lanzado anteriormente operaciones de este tipo contra el «enemigo».

Akraminia mencionó que el país ha modificado su doctrina militar de defensiva a ofensiva y la ha seguido en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Indicó que entre las operaciones realizadas por las fuerzas armadas iraníes basándose en la nueva doctrina, hubo un ataque con misiles contra una base de Estados Unidos en Jordania a finales de julio, así como varios ataques con misiles y drones en los últimos meses contra las bases de los grupos «contrarrevolucionarios y separatistas» apostados en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Agregó que el ataque contra la base estadounidense, que fue preventivo, «les arrebató la iniciativa y los volvió incapaces de tomar cualquier medida».

Akraminia subrayó que la realización de operaciones preventivas al mismo tiempo que se respetan los principios, tales como necesidad, urgencia y proporcionalidad, es considerada «legítima».

Al comentar la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos contra Irán, dijo: «A mi juicio, los estadounidenses no se atreverán a lanzar una invasión terrestre».

Akraminia aseveró que el Ejército de Irán ha decidido trabajar en el incremento del alcance de sus misiles luego de la guerra con Estados Unidos e Israel.

«En esta guerra, llegamos a la conclusión de que definitivamente debemos incrementar el alcance de nuestros misiles, y ahora hemos emprendido ese camino», añadió, y explicó que la razón es que el «enemigo» ha desplegado sus fuerzas a una mayor distancia de las costas de Irán, hasta a 1.000 kilómetros, «y seguiremos modernizando estos misiles».

Akraminia subrayó que Irán también ha mejorado significativamente la velocidad y la precisión de sus misiles, y destacó que las generaciones futuras serán aún más rápidas y precisas.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones dirigidos contra Israel y las bases y activos estadounidenses en la región, y reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz.

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