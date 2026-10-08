Lula desafía a Flávio Bolsonaro a apoyar propuesta de reducción de jornada laboral en Brasil

Compartir

BRASILIA/Xinhua

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), desafió este miércoles al senador Flávio Bolsonaro, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal (PL), a apoyar la propuesta de reducción de la jornada laboral en Brasil.

El titular del Senado, Davi Alcolumbre, anunció ayer martes que la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) para poner fin a la escala de seis días de trabajo y uno de descanso y reducir la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, debe ser deliberada y votada antes de la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el venidero domingo 25.

Durante una plenaria del PT con parlamentarios, Lula da Silva afirmó que pretende seguir la postura de Bolsonaro sobre el tema.

«Quiero ver cómo va a votar Flávio Bolsonaro. Lo desafío a votar a favor. Y lo reto a pedirle al PL que vote a favor», dijo al recordar que su adversario se ha manifestado en contra de la propuesta.

El candidato del PL ha defendido que el trabajador debe tener la libertad de elegir su propia carga horaria.

«Nuestra propuesta es dar libertad para que el trabajador arme su jornada de trabajo conforme a su posibilidad y necesidad. Quien quiera trabajar más trabajará más, quien quiera trabajar menos tendrá el derecho de priorizar otras cosas en su vida», dijo Bolsonaro en una entrevista este martes.

En respuesta, Lula da Silva dijo que ese tipo de negociación no traería ventajas para los trabajadores, pues, aseguró, están inventando una historia, como si, en un acuerdo leonino, el trabajador tuviera alguna ventaja.

«Así que no hay negociación posible. Es reducir la jornada laboral a cinco días de trabajo y dos de descanso», afirmó el candidato del PT.

En el encuentro, Lula da Silva también defendió la aprobación de la enmienda de Seguridad Pública, una de las principales propuestas del Gobierno para ampliar la coordinación entre la Unión, los estados y los municipios en el enfrentamiento al crimen organizado.

Según él, la experiencia de las últimas décadas demostró que los estados «no pueden asumir» la responsabilidad atribuida por la Constitución de 1988, por lo que defendió el fortalecimiento de la actuación federal a través de la Policía Federal, la Policía Caminera Federal y la Policía Penitenciaria.

El presidente también afirmó que el Gobierno pretende transformar 138 unidades penitenciarias en cárceles de máxima seguridad para debilitar a las facciones criminales, así como la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, tras la aprobación de una enmienda constitucional.

Al resumir la directriz que defiende para el sector de seguridad, Lula da Silva dijo que su campaña adoptará el lema «Para el pueblo trabajador: protección; para el bandido: prisión».

El actual mandatario y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, disputan la presidencia en segunda vuelta, tras la primera realizada el domingo pasado en la que el candidato del PL obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos, mientras que Lula da Silva, que busca la reelección, alcanzó el 45,16 por ciento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...