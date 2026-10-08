AGEPYM rechaza propuesta de extender jornada laboral a 11 horas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación General de Empleados Públicos Municipales (AGEPYM) expresó su rechazo a la propuesta para aumentar las jornadas laborales de 8 a 11 horas, ya que no se conoce el estudio que dice tener el Consejo Superior del Trabajo (CST), donde actualmente se discute la propuesta.

Roswal Solórzano, presidente de AGEPYM, dijo recientemente, que en el tema de la modernización de los horarios laborales “no estamos de acuerdo con lo propuesto por el ministro de Trabajo (Rolando Castro), debido a que el CST argumenta, que tienen un estudio técnico que nadie lo conoce”.

De hecho, si bien, la propuesta “es analizada” en el CST por parte de empleadores, trabajadores y Gobierno, no se ha detallado sobre algún tipo de informe o documento que respalde porqué 11 horas laborales sería mejor para el trabajador que las 8 establecidas actualmente. El único argumento que se ha mencionado es que con la ampliación de la jornada laboral se descansaría 3 días a la semana.

“No hay un estudio técnico, al menos ellos dicen que sí lo hay, pero no lo hemos conocido, no se conoce cuál es el estudio técnico que refleja la viabilidad del discurso que anda vendiendo el ministro actual de Trabajo, que se refiere a que flexibilizarían la jornada laboral. En realidad, no hay ninguna flexibilización de la jornada laboral, debido a que siempre se mantendrían las 44 horas de trabajo”, dijo Solórzano.

El dirigente sindical citó el artículo 52 de la Constitución de la República, que establece que “los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables”. También, recordó que, tras la primera huelga general en 1936, se conquistaron las 8 horas laborales.

“Ahora se quiere trastocar las 8 horas laborales y trasladarlas a 11 horas laborales”, detalló Solorzano. De hecho, el artículo 38 numeral 6, de la Carta Magna, establece que “la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas”.

“El trabajador desde el momento que sale de la puerta de su casa a trabajar, desde ahí, ya empieza la jornada laboral. La movilidad urbana en nuestro país ha determinado que mínimo para poder llegar a nuestros lugares de trabajo se utilizan dos horas en el tráfico, en los autobuses, en el carro, en lo que sea; quiere decir que ya el trabajador gasta dos horas para llegar a su lugar de trabajo. A esto súmale que el ministro ha manifestado que la jornada sería de lunes a jueves de 11 horas laborales, quiere decir que allí serían 13 horas laborales y para regresar a su lugar de residencia, el trabajador se gasta nuevamente dos horas, serían 15 horas laborales”, explicó Roswal Solórzano.

El dirigente sindical puntualizó que esta propuesta está lejos de resolver el “grave problema” que existe sobre el estrés laboral, ya que “se copia” de mala forma, la propuesta de Europa, ya que allá, se busca reducir de 44 a 36 horas laborales; en cambio, en El Salvador se busca ampliar las jornadas laborales. Por lo que, pidieron a las autoridades que sean congruentes y retomen lo que la Unión Europea propone a fin de beneficiar al trabajador.

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