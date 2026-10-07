Asamblea declara por 6 meses “Estado de Emergencia” por sequía meteorológica

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa declaró «Estado de Emergencia Nacional» debido a la sequía meteorológica causada por el fenómeno «El Niño». El plazo en que estará vigente la emergencia será por 6 meses, prorrogables.

“Los efectos de la variabilidad y los fenómenos climáticos extremos han generado en el territorio salvadoreño condiciones adversas asociadas a la sequía meteorológica y agrícola, relacionadas con el fenómeno climático ´Súper El Niño´, el cual libera olas masivas de calor a la atmósfera que generan fenómenos hidrometeorológicos extremos que de forma errática y en algunos casos incontrolable, afectan el trópico mundial, con impactos progresivos y diferenciados sobre la disponibilidad de agua, las actividades agropecuarias, la producción de alimentos, los ecosistemas y los medios de vida de la población”, fue el planteamiento del Gobierno en el decreto.

La situación anterior, hizo que el Ministerio de Gobernación emitiera una declaratoria de alerta roja el 25 de agosto de este año. De acuerdo a lo aprobado, entre las medidas inmediatas para la atención de la emergencia se encuentra el resguardo y la protección alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la situación meteorológica; prevención de impactos negativos en la producción agrícola, agroindustria y ganadería.

Según la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales del año y comienzos de 2027.

Un informe de la Dirección General de Protección Civil, firmado por Luis Alonso Amaya, hace una ponderación del riesgo sobre la sequía meteorológica; el que, en el sector agrícola, prevé “la ocurrencia de estrés hídrico en cultivos de primera, particularmente durante etapas críticas de desarrollo, lo que podría traducirse en pérdidas parciales de rendimiento”. Entre los cultivos más susceptibles incluyen: maíz, frijol y sorgo.

En cuanto a la seguridad alimentaria, se prevé una reducción en la producción agrícola local que podría derivar en un incremento en los precios de los alimentos básicos, así como la pérdida masiva de cultivos, ya que las sequías extremas y las lluvias a destiempo destruyen cosechas esenciales como el maíz, frijol, café, arroz y sorgo, y desde luego, afecta la seguridad del suministro.

El artículo 4 del decreto de Estado de Emergencia, faculta a las diferentes instituciones de gobierno para “administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos”, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley. Por lo que, en Estado de Emergencia, se podría hacer compras y contrataciones usando la Ley de Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para evadir la Ley de Compras Públicas; esta situación fue cuestionada por los diputados de oposición.

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