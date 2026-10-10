Continuidad de el «Bolillo» Gómez profundiza la ruptura entre la afición y la FESFUT

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la continuidad del técnico colombiano Hernán el «Bolillo» Gómez al frente de La Selecta, a pesar de que el estratega había asegurado que dejaría el cargo si el equipo descendía a la Liga B en la Liga de Naciones de la CONCACAF, en un contexto donde su relación con la afición sufrió una profunda ruptura.

A través de un comunicado en redes sociales, la federación ratificó la continuidad de el «Bolillo» Gómez y aseguró que «en breve, comenzará a alistar los juegos de play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin», a pesar de que el combinado nacional consumó su descenso a la Liga B, tras caer ante Martinica en el último compromiso.

Según el presidente de la federación, Yamil Bukele, la acción fue una decisión unánime del Comité Ejecutivo de la FESFUT.

“De manera unánime, el Comité Ejecutivo de la FESFUT aprobó la continuidad del profesor Hernán Darío Gómez al frente de La Selecta», escribió el titular en X.

Y además , agregó: «Los últimos resultados nos duelen y debemos de asumirlos con mucha responsabilidad, pero nuestra evaluación también debe de considerar el trabajo que se ha realizado y que se ha conocido de primera mano. Igualmente también se debe de considerar la opinión y voz de nuestros jugadores que conforman la selección y las mejoras que necesitamos».

Para Bukele, la continuidad del técnico colombiano, implica corregir, fortalecer el cuerpo técnico y ampliarlo, un «compromiso» con actores del deporte salvadoreño y en especial con la afición. Sin embargo, la decisión provocó cientos de comentarios negativos en las redes sociales por parte de la afición salvadoreña que lo catalogó como una promesa incumplida.

“Se acabó el apoyo a la selección. La mejor forma de demostrar una pésima decisión es dejar de apoyar un proceso que todos sabemos que no funcionará», escribió Alejandro Sheen, en X.

@sebas_ssx señaló a Bukele: «Decepción total, presidente. Después de la vergüenza del 6-0 ante Guatemala, mantener al «Bolillo» es demostrar que no existe autocrítica ni intención real de cambiar las cosas. Su propuesta de juego carece de identidad, se basa en pelotazos y no potencia a nuestros jugadores».

Mientras que, Guillermo Girón también mostró su inconformidad y comentó: “Se perdió la poca confianza que había en ustedes. No solo en lo deportivo sino en la credibilidad. Nos mintieron».

Los resultados obtenidos por el técnico colombiano “Bolillo” Gómez, con la selección nacional de El Salvador, y la reciente decisión por parte de la Federación de respaldar y darle continuidad al proceso del estratega cafetero, señalan a una evidente ruptura entre las relaciones selecta-afición, una que se ha agravado con los resultados obtenidos en la Liga de Naciones de CONCACAF y donde se esperaba que la azul y blanco tuviese un destino diferente.

Con “Bolillo” Gómez al frente de La Selecta, el combinado azul y blanco disputará la serie de eliminación de ida y vuelta ante Saint Martin este 13 de noviembre como visitante y el martes 17 de noviembre en el Estadio Jorge “Mágico” González.

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