Las cinco peores mentiras de Ulloa en Uruguay

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Por Leonel Herrera*

En su nuevo derroche de mentiras y cinismo extremo, durante una visita reciente a Uruguay, el vicepresidente inconstitucional Félix Ulloa, expresó una serie de falacias sobre la seguridad y el régimen de excepción. En este breve texto voy a mencionar las cinco que me parecen más graves, porque superan todos los límites de la mentira y la falsedad.

Primera peor mentira. Ulloa dijo a medios uruguayos que las garantías constitucionales suspendidas por el régimen de excepción sólo son dos: el plazo de 72 horas de la detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Explicó que el plazo de la detención se extiende a quince días y que la suspensión de la privacidad de la comunicación personal es para “revisarle el teléfono a los pandilleros que son detenidos”.

La verdad es que son seis las garantías constitucionales suspendidas, y no dos como dijo Ulloa. El abogado y analista político Manuel Zometa detalla que, además del plazo de la detención y la inviolabilidad de las comunicaciones, están suspendidas total o parcialmente otras cuatro garantías: la libertad de movilización y permanencia en el territorio, la libertad de expresión e información, la libertad de organización para protestar y el derecho de defensa (derecho a saber el motivo de la detención)

https://www.diariocolatino.com/regimen-de-excepcion-seguridad-derechos-suspendidos-y-un-debate-pendiente-sobre-el-estado-de-derecho/

Segunda peor mentira. Ulloa afirmó en Uruguay que las reglas del régimen de excepción sólo se aplican a pandilleros. Aseguró que los demás casos se procesan bajo el marco jurídico ordinario.

La realidad desmiente a Ulloa. Prácticamente todos los casos están bajo el régimen de excepción, pues a todos se les aplica el plazo de quince días para ir a audiencia inicial y se les restringe el derecho de defensa. Algunos son llevados por los tribunales especializados contra el crimen organizado y son incluidos en juicios masivos. Incluso, casos políticos como el de Ruth López y los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz están bajo el régimen de excepción.

https://elpais.com/america/2025-09-30/el-supremo-de-el-salvador-reconoce-el-uso-del-regimen-de-excepcion-contra-criticos-de-bukele-segun-la-cidh.html

Tercera peor mentira. Ulloa aseguró que no hay presos inocentes que fueron detenidos junto con los pandilleros.

Esta mentira ha sido desmentida hasta la saciedad, no sólo por organizaciones como MOVIR o el Socorro Jurídico Humanitario, sino por el propio jefe de Ulloa. Durante una visita a Costa Rica, en enero de 2026, Nayib Bukele reconoció que su gobierno ha liberado a unas 8,000 personas a quienes no se les encontró ningún vínculo con pandillas. También un hermano de Bukele ha reconocido la existencia de una comisión que supuestamente analiza casos de detenidos inocentes. Organizaciones de derechos humanos consideran que la cantidad de detenidos inocentes podría llegar a 30,000, de un total de 90,000 capturas durante el régimen de excepción.

https://elpais.com/america/2026-03-28/mas-de-33000-detenidos-por-bukele-no-figuraban-como-pandilleros-en-los-registros-policiales.html

Cuarta peor mentira. Ulloa negó la existencia de presos políticos en El Salvador. Dijo que el gobierno no persigue a la disidencia.

El informe de CRISTOSAL “El precio de disentir”, publicado en marzo de este año, registra un total de 245 perseguidos políticos, de los cuales 86 están en prisión. Entre los presos políticos más reconocidos están: la abogada anticorrupción Ruth López, los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, el abogado constitucionalista Enrque Anaya, el sindicalista Giovanni Aguirre, el defensor de derechos humanos Fidel Zavala y varios ex funcionarios y ex dirigentes políticos como Eugenio Chicas, Giovanni Maravilla, entre otros.

La existencia de presos políticos ha sido documentada y reconocida, no sólo por ONGs internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, WOLA y Human Right Watch, sino hasta por la Organización de las Naciones Unidas. En marzo de este año, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Régimen de Excepción en El Salvador, formado por la ONU, confirmó la existencia de presos políticos en el país y señaló al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad.

https://dplf.org/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

En esto, el propio Bukele también desmiente a Ulloa. A principios de agosto de este año, en un intercambio de mensajes por medio de la red social X (antes Tuitter), el autócrata salvadoreño ofreció al entonces presidente colombiano Gustavo Petro enviarle a todos los presos de las cárceles salvadoreñas, “incluyendo los llamados presos políticos”.

https://www.dw.com/es/bukele-ofrece-a-petro-todos-los-presos-de-el-salvador/a-76700834

Y la quinta peor mentira. Ulloa dijo que en El Salvador se garantiza la libre expresión y negó que se persiga a periodistas.

Los hechos desmienten a Ulloa. Más de 40 periodistas de El Faro, Factum, Gato Encerrado, Focos TV, Revista Elementos y otros medios investigativos se han exiliado en Guatemala, Costa Rica, México y otros países debido al hostigamiento y las amenazas de detención arbitraria. A esto se suman las decenas de periodistas que nos mantenemos en el país bajo la vigilancia, el acoso y el inminente riesgo de ser capturados. Varios periodistas, incluido quien escribe esta columna, sabemos que estamos incluidos en listas de posibles detenidos en la Fiscalía y en la Policía.

https://rsf.org/es/la-prensa-independiente-bajo-asedio-en-el-salvador-persecuciones-violencia-y-estrangulamiento

Hay más mentiras, pero dejo a otros colegas la tarea de desenmascar aún más al mentiroso y cínico vicepresidente salvadoreño.

*Periodista y activista ambiental.

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