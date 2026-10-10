CGRI de Irán señala que superpetrolero «infractor» explotó tras chocar con minas en estrecho de Ormuz

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TEHERÁN/Xinhua

La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán afirmó este sábado que un superpetrolero «infractor» que intentaba salir del estrecho de Ormuz por una ruta «no autorizada» sufrió una explosión masiva tras chocar con minas navales.

En un comunicado publicado en el medio oficial de noticias del CGRI, Sepah News, la fuerza naval indicó que la embarcación, que transportaba petróleo crudo con sus sistemas de navegación y GPS apagados, se incendió tras la explosión.

Aseguró que la ruta había sido designada como de alto riesgo, y advirtió que tal destino aguarda a cualquier petrolero infractor que pretenda «desestimar» las regulaciones de Irán.

El viernes, la fuerza naval del CGRI manifestó que sus fuerzas atacaron a un transportador «gigante» de gas licuado de petróleo identificado como NV Sunshine mientras intentaba cruzar el estrecho a través de una ruta «ilegal» al sur de la vía navegable.

La sala de máquinas y el sistema de propulsión de la embarcación se incendiaron, agregó.

La fuerza naval sostuvo que el ejército de Estados Unidos es responsable de tales incidentes y del aumento de las tensiones marítimas en la región.

Asimismo, advirtió que las acciones contra las embarcaciones infractoras ya no se limitarán al estrecho de Ormuz, y que cualquier embarcación que cruce rutas no autorizadas será «castigada».

Irán endureció su control sobre el estrecho de Ormuz el 28 de febrero, prohibiendo el paso seguro de embarcaciones pertenecientes o afiliadas a Israel y Estados Unidos tras sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

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