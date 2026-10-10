Unos 27 lesionados menores en Panamá tras sismo, sin víctimas fatales

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Ciudad de Panamá/Prensa Latina

El reciente terremoto en Panamá dejó un saldo preliminar de 27 lesionados de carácter menor y un rescate con heridas leves, reportó este sábado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según el último balance oficial, el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes y hasta el momento 175 réplicas, dejaron más de un centenar de viviendas afectadas a nivel nacional.

Además, se registran daños en 20 centros de salud y hospitales, mientras que el Ministerio de Educación reporta 188 escuelas afectadas en todo el país.

Las cifras oficiales permiten identificar los puntos con mayor impacto. La central provincia de Coclé reporta 50 casas afectadas, siendo la que registra el número más alto de residencias con daños, seguida por Herrera con 32 y Veraguas con 18.

En cuanto a la infraestructura de salud, Veraguas es la más golpeada con ocho centros de salud con afectaciones, mientras que Los Santos reporta daños en cuatro hospitales.

Tras el evento principal, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ya ha reportado más de 130 réplicas.

De otra parte, el diputado José Luis Varela, del partido Panameñista, dijo a la prensa que más del 50 por ciento de las viviendas de la comunidad de Mandinga, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, quedaron totalmente destruidas tras el terremoto.

Varela describió las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas y señaló que muchas personas están durmiendo en hamacas y bajo ranchos improvisados, mientras comparten los pocos alimentos disponibles mediante una cocina comunitaria.

El terremoto de magnitud 7.5 ocurrió a las 12:56 hora local del 9 de octubre, con epicentro en Tonosí, provincia de Los Santos, y provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas zonas del istmo.

La víspera, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instó a la población a mantener la calma y seguir las orientaciones de las autoridades, mientras continúan las evaluaciones de los daños y la coordinación de la respuesta a la emergencia.

Desde Penonomé, en la provincia de Coclé, donde se encontraba al momento del movimiento telúrico, el mandatario reconoció la magnitud de la situación e instó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales para evitar la especulación y la incertidumbre.

Mulino subrayó la importancia de ofrecer actualizaciones periódicas sobre las acciones en marcha y señaló que Sinaproc encabeza las labores de coordinación y vigilancia para garantizar el manejo adecuado de la emergencia.

Asimismo, anunció que este sábado se dispondrá de mayores recursos y suministros para atender las necesidades identificadas en las zonas afectadas, entre ellos agua, alimentos y pañales.

El jefe de Estado precisó que las evaluaciones continúan para determinar el alcance de los daños y orientar la asistencia institucional en función de las necesidades de la población.

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