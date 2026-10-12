Hutíes de Yemen reivindican ataques con misiles y drones contra aeropuertos e instalaciones de energía saudíes

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SANÁ/Xinhua

El grupo hutí de Yemen dijo este domingo que llevó a cabo cuatro operaciones con misiles y drones contra aeropuertos e instalaciones de energía en toda Arabia Saudí en las últimas 24 horas, en medio de la intensificación de las hostilidades transfronterizas.

Las operaciones tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital saudí de Riad, el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, cerca de Dammam, en la provincia Oriental, y dos instalaciones operadas por el gigante energético saudí Aramco, afirmó Yahya Sarea, el portavoz de las fuerzas armadas de los hutíes, en una declaración televisada por el medio hutí al-Masirah TV.

Sarea comentó que la primera operación estuvo dirigida contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en tres oleadas a partir del sábado por la noche, y detalló que los ataques interrumpieron el tráfico aéreo y obligaron al cierre del aeropuerto.

El segundo ataque fue lanzado contra la planta de gas Shedgum de Aramco en la provincia Oriental, que constituyó un «golpe directo» que causó un gran incendio, indicó. Agregó que la tercera operación estuvo dirigida contra la instalación Tanajib de Aramco en la provincia Oriental, mientras que el cuarto ataque fue lanzado contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, cerca de Dammam.

Por otro lado, Sarea dijo que las fuerzas hutíes lanzaron seis misiles balísticos y dos drones en lo que describió como reuniones del Ejército saudí en zonas como la provincia sureña de Lahej en Yemen, y agregó que los ataques dejaron decenas de víctimas. También mencionó que fuerzas hutíes lanzaron misiles tierra-aire de fabricación local contra aviones de guerra saudíes y los forzaron a retirarse.

Sarea detalló que las operaciones fueron en respuesta a los intensos ataques aéreos saudíes en todo Yemen. Durante las 24 horas previas, aviones de guerra saudíes llevaron a cabo 124 ataques contra la capital Saná y las provincias de Taiz, Marib, Al-Jawf, Hajjah, Hudayda y Saada, mencionó.

Las recientes afirmaciones ocurrieron en medio de una fuerte escalada en el conflicto de Yemen, en la cual la intensificación de las operaciones aéreas saudíes contra áreas controladas por los hutíes estuvo acompañada de repetidos ataques hutíes con misiles y drones contra objetivos dentro de Arabia Saudí, que incluyen aeropuertos e instalaciones energéticas.

Yemen ha estado sumido en el conflicto desde finales de 2014, cuando los hutíes ocuparon la capital Saná y gran parte del norte del país. Una coalición liderada por Arabia Saudí intervino en el conflicto en 2015 para apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente, ahora situado en Adén.

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