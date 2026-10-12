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Papa León XIV anuncia operación para extirpar nódulo pulmonar

Redacción Nacionales 11 octubre, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Papa León XIV anuncia operación para extirpar nódulo pulmonar 268 Vistas

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante recientes controles médicos.

Al dirigirse a los fieles y peregrinos congregados en la plaza de San Pedro, tras el rezo del Ángelus dominical, el sumo pontífice explicó que la lesión fue identificada en una fase muy temprana y se encuentra bien delimitada.

El Obispo de Roma señaló que los médicos consideraron conveniente realizar la intervención y que decidió seguir sus recomendaciones. Asimismo, agradeció a los presentes su cercanía espiritual y pidió que lo acompañen con sus oraciones.

Según informó posteriormente el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y se estima que la estancia hospitalaria será de cerca de siete días.

Durante su saludo a los peregrinos, León XIV también agradeció las oraciones por su venidera visita pastoral a Perú, prevista dentro de una gira latinoamericana que incluye, además, a Uruguay y Argentina, del 6 al 17 de noviembre.

El anuncio se produjo durante la tradicional cita dominical del pontífice con los fieles, en la que, además de la reflexión sobre el Evangelio, comparte saludos y mensajes relacionados con acontecimientos religiosos y asuntos de actualidad.

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