Movimiento de Trabajadores de la Policía denuncia presunto maltrato animal en cuartel central de la PNC

Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció presuntos actos de maltrato animal en las instalaciones del Cuartel Central de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador, donde, según la organización, personal de la empresa O&M Mantenimiento y Servicios habría retirado reiteradamente nidos de palomas y provocado la muerte de sus polluelos.

De acuerdo con el movimiento, trabajadores de la empresa, que presta servicios de limpieza dentro del cuartel, retiran los nidos ubicados en las instalaciones, extraen a las crías vivas y las introducen en bolsas plásticas hasta provocarles la muerte. Posteriormente, los cuerpos son desechados en la basura, señaló la organización.

El movimiento calificó estas prácticas como presuntos actos de crueldad y maltrato animal y sostuvo que los hechos deben investigarse para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Ante esta situación, solicitó que se identifique a los responsables dentro de la empresa O&M Mantenimiento y Servicios, así como al supervisor del Cuartel Central de la PNC que autorizaría estas acciones.

Asimismo, pidió que, de comprobarse los hechos, se apliquen las sanciones administrativas y penales correspondientes, de conformidad con la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.

La organización también instó a las autoridades a implementar métodos éticos para el control de las palomas en las instalaciones policiales, entre ellos la colocación de mallas, la reubicación de nidos y la coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con el propósito de evitar la muerte de los polluelos.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía planteó que el control de las aves debe realizarse mediante procedimientos que eviten el sufrimiento y la muerte de los animales, en lugar de recurrir a prácticas que puedan constituir maltrato.

Hasta el momento, se desconoce la versión de la organización ni de la Policía Nacional Civil sobre los hechos denunciados.