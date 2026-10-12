FAS manda en la cima del Apertura escoltado por Firpo y Metapán

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Este fin de semana se disputó la jornada 15 del torneo Apertura 2026, fecha que dejó a FAS como líder en la cima de la tabla, escoltado por Firpo e Isidro Metapán. Este es el resumen de la fecha.

Platense goleó 4-1 a Inca Aruba a domicilio en el estadio Ana Mercedes Campos. Carlos Bogotá, desde la vía penal a los 23′, abrió el marcador para los gallos, y siempre desde los once metros Jonathan Urrutia a los 35′ puso el del empate para los arubeños. Sin embargo, Andrés Bello (43′), Franklin Martínez a los 45’+6 y Jeferson Roque a los 90′ sellaron la goleada.

El Fuerte San Francisco no dejó escapar la victoria ante Cacahuatique y venció 2-1 a los cafeteros en su casa. Joshua Gallardo abrió el marcador a favor de los comandos azules sobre los 14′, pero en el cierre de la primera parte, Bladimir González empató el encuentro. Sobre los 70′, Gallardo selló su doblete para darle la victoria al Fuerte.

Firpo viajó hasta la casa de Municipal Limeño para sumar de a tres en la fecha correspondiente. A los 17′, Rafael Águila firmó el primero para los toros, ventaja que Styven Vásquez incrementó sobre los 32′, pero antes del descanso, Juan Carlos Argueta descontó para el 1-2. A los 50′, Argueta volvió a marcar y emparejó el marcador, pero Cristian Gil sentenció el 2-3 definitivo para la victoria pampera.

Águila hizo valer su localía y venció 3-0 a Isidro Metapán, que se fue sin nada a occidente. La ventaja la tomó Alejandro Márquez a los 43′, y en los últimos minutos, Bryan Cea a los 90′ y Eduardo Cruz a los 90’+6 sentenciaron el 3-0 en la victoria negronaranja.

A FAS le bastó un solo gol para quedarse con la victoria a costa de Atlético Balboa, en el estadio Marcelo Imbers, en La Unión. Edgar Medrano fue el autor del único tanto del encuentro que le dio los tres puntos de la fecha al cuadro tigrillo, el cual se posicionó como líder tras la jornada 15.

Alianza e Inter Santa Tecla 2 a 2. En el último encuentro del domingo, Alianza e Inter Santa Tecla empataron 2 a 2. Alianza mantuvo la ventaja 2 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, pero, en el alargue los tecleños logran el 2 a 2, gracias a un tiro al área del meta cuidadada por los aliancistas, y ante una nueva pifia de la defensa blanca, el balón es controlado por Soriano, con el dorsal 2, quien recién había llegado de cambio y manda el balón al fondo de la red. Alianza parecía mejor en el primer tiempo, así como en algunos tramos del segundo, pero no logró los tres puntos, pese a que el inter jugaba, al final del partido con un hombre menos por expulsión.

Finalizó la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026 y el cuadro tigrillo es líder en la cima de la tabla con 30 unidades. Firpo e Isidro Metapán, en el segundo y tercer puesto, respectivamente, ocupan los primeros lugares. De forma continua, Águila, Inter Tecla, Platense, Alianza, Limeño, Inca Aruba, y Atlético Balboa Fuerte y Cacahuatique en las últimas posiciones.

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