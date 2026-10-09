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Por Leonel Herrera*

Los responsables estatales de la persecución política en El Salvador parecen preocupados y desesperados porque ya no pueden mantener detenidos sin pruebas a Ruth López, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, Eugenio Chicas, Fidel Zavala y demás presos políticos.

Los fiscales, jueces, magistrados y el “mandamás” que les ordena saben que, por su falsedad y falta de basamento jurídico, estos casos son insostenibles. Saben que, por tanto, se acerca el momento en que inevitablemente tendrán que liberarlos.

La reciente operación de desinformación sobre el caso contra Ruth López lo muestra claramente. Muestra, no sólo que están perdiendo la narrativa y quieren revertir esa tendencia, sino que ya no pueden justificar legalmente la postergación de audiencias y demás estrategias de dilación.

La publicación del sitio fake “Caja Negra”, vinculado -según El Faro- al presidente legislativo Ernesto Castro (principal lugarteniente de los hermanos Bukele), no hace más que confirmar la ausencia probatoria y la falaz acusación contra López.

En el caso de Ruth, sus perseguidores no encuentran cómo mantener la acusación y postergar más la audiencia. Fuentes conocedoras del caso dijeron a Diario Co Latino, a finales de mayo de este año, que el proceso contra López “se ha debilitado” y que ella “debería salir libre en la próxima audiencia” porque no hay pruebas.

https://www.diariocolatino.com/caso-contra-ruth-lopez-se-ha-debilitado-segun-fuentes/

La afirmación tiene sentido, pues -para empezar- la Fiscalía no contó con el dictamen de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es requisito obligatorio para acusar a un ex funcionario o ex empleado público por enriquecimiento ilícito.

En el caso de los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, medios investigativos, La Prensa Gráfica y el periodista Héctor Silva Ávalos han revelado que la acusación carece de fundamento y pruebas reales que incriminen a los imputados. Se sabe que este caso fue inventado por la cúpula policial que falleció en el accidente aéreo del 9 de septiembre de 2024.

Está demostrado que la acusación contra Atilio Montalvo, José Santos Melara, Eliseo Segura, Alfonso Mira y demás veteranos y ex combatientes se basa en un testigo “de dudosa existencia”, para decirlo en términos suaves. Un testigo inexistente.

https://gatoencerrado.news/2025/10/15/unos-terroristas-de-carton-para-nayib-bukele/

Por eso el caso de Ruth y el de los veteranos son insostenibles. Como son también los de Enrique Anaya, Fidel Zavala, Giovanni Aguirre, Eugenio Chicas y Giovanni Maravilla. Según el informe de CRISTOSAL “El precio de disentir”, son 85 perseguidos políticos los que están presos.

Varios de los presos políticos como Ruth, los veteranos y Eugenio Chicas tienen serios problemas de salud y su vida corre grave peligro en la cárcel. Otros, como el sindicalista Giovanni Aguirre, están en calidad de “desaparecidos”.

Por eso, el régimen perseguidor recurre a su aparato de propaganda y a operaciones de desinformación, como el del citado sitio “Caja Negra”. Los casos de persecución ya no se sostienen jurídicamente, y lo que queda es tratar de recuperar una narrativa que la realidad desmiente fácilmente.

Cada vez está más claro que no se trata de perseguir “corrupción”, “planificación de atentados terroristas” o “crímenes de guerra” (como en el caso contra los líderes de la comunidad Santa Marta), sino criminalizar la denuncia de la corrupción, las injusticias, los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos que hacían los ahora presos políticos.

Los delitos imputados formalmente por la Fiscalía son sólo un pretexto y un distractor. El caso contra los ambientalistas de Cabañas lo demostró de manera contundente: la acusación de asesinato fue una excusa para perseguirlos por su activismo ecológico y por denunciar la reactivación de la minería metálica.

La respuesta ciudadana ante este escenario debería ser incrementar la denuncia pública y levantar con más fuerza la demanda de libertad de todos los presos políticos: Ruth, los veteranos, Enrique Anaya, Fidel Zavala… Todos.

Ojalá que así sea.

*Periodista y activista ambiental.

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