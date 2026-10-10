Ingleses en Centroamérica XXVII

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Caralvá

Intimissimun

Cónsul inglés Chatfield:“disposición, como buen juez, a dar a sus amigos más de lo que le piden”

Chatfield: “hace ver lo que no hay”

Gaceta de El Salvador en la República de Centro-América

San Salvador diciembre 6 de 1850

Gaceta de Guatemala Nº 22

En nuestro número anterior nos ocupamos, aunque ligeramente de hacer algunas observaciones a la circular que el Gobierno de Guatemala pasó a los encargados de negocios de Francia e Inglaterra y el Consul General de las ciudades Anseáticas, y habiendo ofrecido verificarlo con más extensión en este número, vamos a cumplir nuestro ofrecimiento. Desde luego debe observarse que el objeto del gobierno de Guatemala al dar este paso, no parece ser otro sino el de obtener del Cónsul ingles una amenaza de las que acostumbra; más para salvar las apariencias fue necesario hace extensiva esta medida a los demás agentes extranjeros, nada tenemos que objetar a la contestación del Sr. encargado de negocios de Francia, porque circunscribiéndose a la órbita de sus facultades y a los deberes de un agente neutral en las cuestiones interiores de Centro-América, ha contestado dignamente sin comprometer a su gobierno ni su carácter imparcial, convencido sin duda de que el gobierno francés tanto interés tiene en la buena amistad del gobierno de Guatemala como en la de El Salvador, y que a cualquier lado que inclinase su opinión, sería una voluntaria injerencia en las cuestiones domésticas de estos países.

El Sr. Don. Carlos J.R. Kleé Cónsul General de las ciudades Anseáticas, aunque en sus frases muy lacónicas, no ha dejado de aventurar en una opinión, pues deja entender que los Estados de El Salvador y Honduras promueven a Guatemala una guerra inmotivada, calificación que no correspondía al Sr. Kleé y que compromete la imparcialidad de su carácter oficial por no ofrecer otra cosa más que hacer una manifestación amistosa a dichos gobiernos.

No así el Sr. Chatfield – Este con su acostumbrada animosidad concede al gobierno de Guatemala más de lo que le pide, y supone especies que no ha dicho el gobierno de Guatemala –

El ministro guatemalteco le dice: que fuerzas de El Salvador y Honduras habrán invadido ya a Chiquimula, y el Sr. Chatfield agrega en su contestación que lo hacen de acuerdo con los insurgentes de la montaña ¿De dónde ha tomado el Sr. Chatfield, esta especie que no suena en la nota de Guatemala? La ha tomado precisamente de su parcialidad en estas cuestiones: de su animosidad que lo hace ver lo que no hay ni se le ha dicho, y de su disposición, como buen juez, a dar a sus amigos más de lo que le piden.

Cansados de contestar insultos al Sr. Chatfield pasaremos en silencio la injuriosa especie que comprende su nota de que la insigne falta de buena fe de nuestro gobierno es la que ha motivado el bloqueo que sufre El Salvador; pues bien, se sabe que todo el motivo es porque quiere que la fuerza contra el derecho de gentes, se admita de agente consular británico a D. Marcos Idígoras, cuya injusta demanda el público sensato la califica como corresponde, y porque las sed de dinero lo obliga a formular cada año reclamos injustos llevando también en ello la mira de ofender a un gobierno con quien tiene el deber de cultivar las buenas relaciones que debieran siempre existir entre ambos países.

¿Qué clase de alianza tiene ni puede tener Guatemala con Inglaterra para que aquel gobierno pudiera intervenir en sus negocios interiores? ¿Será tan pródiga esta potencia o tan inconsiderada para lanzarse en cuestiones harta indiferentes para ella? Solo el Sr. Chatfield quiere hacerla intervenir en todo, y el nombre de S. M.B. resuena a cada paso en cualquier bagatela con grave detrimento de su buen nombre. El gobierno de la Reina tomará cuentas al fin al Sr. Chatfield de su conducta, su retiro no será remoto, porque no puede menos que obrar de esta manera un gobierno como el de Inglaterra, tan celoso de su buen nombre. El tiempo nos dará los resultados. amazon.com/author/csarcaralv

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