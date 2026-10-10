Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

¿Quién no ha disfrutado alguna vez de la danza de los historiantes? que nos evoca las batallas entre moros y cristianos en épocas pasadas. De acuerdo con expertos, esta representación fue traída por los españoles al continente americano en el tiempo de la conquista. Este recurso se usó para mostrar el triunfo de la cristiandad sobre el islamismo, así como método de sumisión cultural a los pueblos originarios.

Las comunidades indígenas salvadoreñas adoptaron este drama y le adaptaron música de tambores y flautas que, llevó a la fusión de ambos saberes. Con el paso del tiempo esta danza se transformó en símbolo de identidad nacional que se presenta en fiestas patronales de los municipios hoy distritos del país.

Esta expresión cultural en Santa Tecla no es la excepción, ya que cabe señalar que existen otras manifestaciones dancísticas que a menudo se confunden con los Historiantes como los viejos de agosto, quienes antiguamente visitaban los 5 barrios de la Ciudad de Las Colinas.

En torno a este tema, en 2007 el extinto Departamento de Educación y Cultura de la Alcaldía de Santa Tecla, integrado por los licenciados Cledys Molina Ríos y José Domingo Ramírez, realizaron una investigación sobre el mismo, lo que dio como resultado el “Primer Inventario de Expresiones Culturales del Municipio de Santa Tecla, al que no se le dio continuidad en las administraciones edilicias de 2015 a la fecha.

En dicho estudio se conoció la experiencia del señor Vicente Sánchez quien heredó esta tradición y quien es considerado el maestro de los Historiantes del Cantón El Progreso; el cual recibió del señor Antonio Pérez.

El maestro Antonio Pérez tuteló durante un tiempo al señor Sánchez en cuanto a las normas o reglas que deben tener los Historiantes; entre otras cosas es de señalar que dicha danza decayó en los años 80s por diversas razones no especificadas.

Lo anterior provocó que el señor Vicente Sánchez con aprobación de su maestro comenzara el rescate de dicha danza que ha estado ligada por años a las fiestas patronales del mencionado cantón. Esta representación se desarrolla en 4 fases: a) la alborada b) la colecta; c) el coronamiento y d) el ensayo real.

Es importante que estas tradiciones ancestrales se fomenten entre las nuevas generaciones con el fin de mantener vivas nuestras usanzas y evitar con ello la importación de culturas foráneas que en nada nos benefician como ciudad.

Santa Tecla guarda una riqueza pedagógica que lastimosamente sus autoridades edilicias pasan desapercibidas por negligencia o ignorancia que debe valorarse y preservarse en pro de las nuevas generaciones ¡Rescatemos nuestras tradiciones culturales!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...