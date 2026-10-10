Comunidad Lenca celebre a San Francisco de Asís

Compartir

Por: Iván Escobar

La Comunidad Lenca, en el oriente del ahora territorio salvadoreño, celebró el pasado fin de semana con una ceremonia ancestral y la tradicional misa las festividades en honor al santo patrono de Yucuaiquín, San Francisco de Asís, reuniendo a pobladores y autoridades indígenas provenientes de varios municipios del departamento de La Unión, y que forman parte de una tradición basada en la presencia de uno de los santos de la iglesia católica y las tradiciones de la comunidad Lenca.

Las fiestas en honor a San Francisco de Asís se celebran en esta localidad del oriente del país del 1 al 4 de octubre, por lo cual la Nana Amparo, matriarca y una de las principales autoridades indígenas que ha resguardado el saber y las tradiciones Lencas, celebró el pasado domingo en el cierre de las festividades patronales la ceremonia que reunió al Consejo Ancestral Quelepatique, así como tatas y nanas, y hermanos de las poblaciones de Yayantique, Quelepa, Lolotique y Yucuaiquín “Tierra de fuego”, de esta última población es originaria Nana Amparo, representante indígena.

Las festividades patronales se mezclan entre la fe católica, en este caso venerando a San Francisco de Asís, el cual entre los meses de abril y octubre recorre los caseríos, cantones y casas de Yucuaiquín como parte de un peregrinaje. La comunidad Lenca también recuerda a sus ancestras y ancestros, con danzas, sonidos de pito y tambores propios del oriente del país que mantiene la esencia de una comunidad que sigue resistiendo al tiempo.

Es así que perdura hasta el día de hoy una de las principales tradiciones orales, como es el resguardo del Santo Patrono en determinado lugar y cuando era buscado por los encargados, el pueblo lo encontraba alojado a la sombra de un árbol de Amate, no se explicaban cómo ocurría, y volvían a dejarlo en un lugar o habitación, pero esto ocurrió en tres ocasiones, la última dio paso a unificar las tradiciones ancestrales con las religiosas, y de ese sincretismo hoy se celebran las fiestas patronales.

En el lugar donde se apareció por última vez la imagen del santo, en el Amata, es el que la Nana Amparo selecciona para llevar a cabo la ceremonia ancestral, que en esta oportunidad estuvo acompañada por el tata Zare, el tata Sebastián, la Hermana Silvia Callejas, el hermano Astor Elías, del Consejo de Quelepatique; la hermana Doraluz, el Grupo Maíz, entre otros representantes y pobladores de las localidades mencionadas.

La matriarca de la comunidad recibió a los invitados y visitantes a esta celebración ancestral, con la tradicional comida de la localidad, que consiste en tres tortillas de maíz negrito, blanco con frijolitos fritos, y una cuajada, un platillo típico y propio de la herencia Lenca. Las celebraciones cerraron con la tradición misa oficiada en la parroquia de la localidad de Yucuaiquín. Con estas celebraciones los líderes indígenas y comunidades del oriente del país continúan preservando las tradiciones propias de las localidades, con la dedicación y esfuerzo de cada uno de sus pobladores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...