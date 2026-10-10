Cristosal denuncia campaña de desprestigio contra Ruth López 

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Saúl Méndez

Colaborador

La organización de derechos humanos Cristosal cuestionó la creación y las publicaciones del sitio digital anónimo Caja Negra SV, al considerar que forman parte de una campaña de desprestigio contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, quien permanece detenida desde mayo de 2025.

Los señalamientos de la organización se producen después de que una investigación de El Faro vinculara el registro del portal con personas relacionadas con una agencia publicitaria y empresas vinculadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Cristosal sostuvo que la detención de López fue arbitraria y que el proceso judicial en su contra ha estado marcado por irregularidades. La organización afirmó que la Fiscalía no ha logrado demostrar su culpabilidad y consideró que el caso busca silenciar a la defensora y enviar un mensaje de intimidación a periodistas y activistas que investigan al poder.

Según Cristosal, la permanencia de López en prisión ha generado costos políticos, diplomáticos e internacionales para el Gobierno, que estaría buscando justificar su detención mediante acciones orientadas a desacreditarla. La organización advirtió sobre la aparición reciente de Caja Negra y la difusión de una publicación que calificó de tendenciosa y carente de pruebas.

La entidad también cuestionó que el portal no identifique a sus propietarios y que la supuesta investigación sobre López no esté firmada por una persona responsable de su elaboración, por lo que estas características impiden verificar la autoría, las fuentes y los procedimientos utilizados para producir la información.

En su más reciente trabajo, El Faro documentó conexiones entre el registro del dominio de Caja Negra SV y la agencia publicitaria Mys Capital, posteriormente denominada ABCapital, así como vínculos empresariales entre personas relacionadas con esa compañía y sociedades vinculadas a Ernesto Castro y a su esposa, la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

La investigación periodística señala que Mys Capital es administrada por Carlos Roberto Castillo Guevara y Ana Marcela Sánchez Henríquez, quienes realizaron trámites de representación legal para sociedades relacionadas con Castro y Sol. Asimismo, identifica a Castillo Guevara como hermano de César Augusto Castillo Guevara, a quien relaciona como socio de Ernesto Castro y del presidente Nayib Bukele en la empresa publicitaria Grupo Atomik, vinculada también con Showtime.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a una publicación de Caja Negra que cita información de un expediente judicial relacionado con López. Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, declaró a El Faro que el contenido mezcla desinformación con tergiversaciones y no cumple con criterios básicos de verificación periodística, debido a que no está firmado, no identifica sus fuentes ni contrasta los datos.

“Lo más grave es que se habrían utilizado o tergiversado datos de un expediente judicial bajo reserva total. Es decir, se habría tenido acceso a un documento que ni la familia ni la propia Ruth han podido ver”, advirtió Ábrego, según la publicación de El Faro.

Cristosal, por su parte, afirmó que Caja Negra SV y sus cuentas en redes sociales forman parte de un ecosistema digital dedicado a desprestigiar a personas críticas del Gobierno. La organización sostuvo que estas plataformas son promovidas por comunicadores que han recibido contratos y que se dedican a producir y viralizar información falsa.

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