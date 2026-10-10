El Faro vincula a empleados de Ernesto Castro con el medio propagandístico anónimo “Caja Negra”

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Saúl Méndez

Colaborador

Una investigación publicada por el medio digital El Faro vinculó a personas relacionadas con la agencia de publicidad Mys Capital y con empresas del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con la creación de Caja Negra SV, un sitio digital anónimo que difunde publicaciones contra figuras de oposición, activistas y periodistas críticos del Gobierno salvadoreño.

Caja Negra se presenta como un portal integrado por periodistas que ocultan su identidad para divulgar información que supuestamente fue censurada. Sin embargo, sus publicaciones contienen información disponible en buscadores y registros públicos. Los contenidos también buscan desacreditar a opositores políticos, entre ellos la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López y la diputada Claudia Ortiz.

El rastreo realizado por El Faro establece que Farlin Schneiders Méndez Rivera registró el dominio de Caja Negra el 21 de septiembre de 2026 y lo presentó como un portal digital anónimo.

De acuerdo con la investigación, aunque en el registro se consignó a Rusia como país del registrante, los datos de contacto incluyeron un número telefónico de Claro El Salvador y un correo electrónico asociado a la agencia de publicidad Mys Capital, que cambió su nombre a ABCapital el 21 de diciembre de 2023.

El medio también documentó que, el 16 de junio de 2022, Mys Capital autorizó a Méndez Rivera a recibir notificaciones del Centro Nacional de Registros (CNR) en nombre de la empresa, constituida en julio de 2017.

La agencia es administrada por Carlos Roberto Castillo Guevara y Ana Marcela Sánchez Henríquez, quienes, según los registros citados por El Faro, realizaron entre 2020 y 2022 trámites de administración y representación legal para sociedades vinculadas a Ernesto Castro y a su esposa, la ministra de Vivienda, Michelle Sol.

La investigación también recoge cuestionamientos sobre una publicación de Caja Negra que cita información de un expediente judicial relacionado con Ruth López.

Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, explicó a El Faro que el contenido presenta una mezcla de desinformación y tergiversación de datos, debido a que no está firmado, no identifica sus fuentes ni contrasta la información, como se espera de una publicación periodística.

El Faro también documentó conexiones empresariales entre Carlos Roberto Castillo Guevara y personas cercanas al presidente de la Asamblea Legislativa.

Según la investigación, Castillo Guevara es hermano de César Augusto Castillo Guevara, socio de Ernesto Castro y del presidente Nayib Bukele en la empresa de publicidad Grupo Atomik, también relacionada con Showtime.

Además, Carlos Roberto Castillo Guevara es propietario del despacho contable Castillo Guevara y Asociados, que durante la pandemia vendió al Ministerio de Agricultura canastas de alimentos por un monto de 630,500 dólares. El contrato fue objeto de investigación por parte del Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía General de la República, dentro del expediente conocido como Catedral.

La mañana del viernes 9 de octubre, un periodista de El Faro llamó a las oficinas de Mys Capital para solicitar la versión de Ernesto Castro, Farlin Méndez y Carlos Roberto Castillo Guevara sobre la creación de Caja Negra. Una recepcionista habría respondido que desconocía si Castro se encontraba en las oficinas, que Castillo Guevara aún no había llegado y que Méndez no estaba presente. El periodista explicó el motivo de la llamada y pidió que transmitieran el mensaje para obtener su versión, pero no se recibió una respuesta.

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