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Redacción Nacionales

Sara Moroe

La reducción del caudal del río Lempa, el incremento de las temperaturas y el deterioro de las condiciones ambientales representan una amenaza creciente para las comunidades que dependen de esta importante fuente de agua en El Salvador. Así lo advierte una investigación impulsada la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES), que documentó cambios en el comportamiento del río y sus efectos sobre la población, particularmente en la vida de las mujeres.

Los resultados del estudio fueron presentados por la AMAES, junto con especialistas y representantes de comunidades que participaron en el proceso investigativo. La investigación buscó identificar los impactos interseccionales de las amenazas ambientales y transfronterizas en la cuenca del río Lempa, desde una perspectiva de género y derechos humanos.

Uno de los principales hallazgos corresponde a la disminución del caudal. Según explicó el ingeniero César Alvarado, responsable de presentar los resultados técnicos, las mediciones realizadas en diferentes puntos del río permitieron identificar reducciones de entre el 70 % y el 90 % respecto a los registros históricos considerados en el estudio.

La situación resulta preocupante debido a la importancia estratégica del Lempa para el país. Su cuenca constituye un sistema fundamental para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, las actividades económicas y el sostenimiento de numerosos ecosistemas y comunidades.

Un río bajo presión

Durante la presentación, Alvarado explicó que la investigación tuvo una duración de tres meses y combinó herramientas cualitativas y cuantitativas. Entre las técnicas utilizadas estuvieron las mediciones de caudal, entrevistas, encuestas, mapas participativos y ejercicios de reconstrucción histórica con habitantes de las comunidades.

El equipo desarrolló alrededor de 26 entrevistas y elaboró una línea de tiempo para identificar acontecimientos que han marcado la vida de las poblaciones cercanas al río, entre ellos inundaciones, deslaves y otros fenómenos ambientales.

Las mediciones permitieron identificar una tendencia descendente en la disponibilidad de agua. El especialista advirtió que, si esta situación continúa durante los próximos años, algunos puntos del río podrían experimentar reducciones todavía mayores, hasta el extremo de que el nivel del agua descienda por debajo del lecho en determinados tramos.

Aunque aclaró que no es posible afirmar que todo el río Lempa vaya a secarse, señaló que los resultados muestran una tendencia que debe ser atendida mediante investigaciones y monitoreos permanentes.

La disminución de las precipitaciones también representa un factor de preocupación. Alvarado explicó que las lluvias permiten recargar los acuíferos subterráneos, que contribuyen a mantener el caudal del río, especialmente durante los períodos secos. Cuando disminuye la recarga de estos depósitos naturales, también se reduce el aporte de agua que sostiene el cauce.

A esto se suma el incremento de las temperaturas, que favorece una mayor evapotranspiración y reduce la cantidad de agua disponible para alimentar los acuíferos y los ecosistemas.

Temperaturas que agravan la crisis

Otro de los resultados relevantes corresponde al comportamiento de las temperaturas en los territorios estudiados. El equipo identificó incrementos importantes en los registros realizados durante el período de investigación.

Como ejemplo, el especialista mencionó que en la zona de Citalár se registraron temperaturas de hasta 39 grados Celsius, en otros sectores se observaron valores que alcanzaron los 33 grados.

Estas condiciones pueden alterar el ciclo hidrológico y agravar la disponibilidad de agua, especialmente cuando coinciden con períodos de menores precipitaciones.

El investigador consideró que los datos obtenidos constituyen una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de la cuenca y la necesidad de impulsar medidas de protección.

Las mujeres cargan con las consecuencias

La investigación también puso especial atención en los impactos diferenciados que la degradación ambiental provoca en las mujeres. Desde la perspectiva de las organizaciones participantes, la crisis hídrica no representa únicamente un problema ecológico, sino también una forma de violencia ambiental que profundiza las desigualdades sociales y de género.

Representantes de AMAES señalaron que, cuando el agua escasea o pierde calidad, las mujeres deben desplazarse a lugares más lejanos para conseguirla, una tarea que se suma a las responsabilidades domésticas y de cuidado que tradicionalmente recaen sobre ellas.

Esta situación consume tiempo, energía y recursos físicos, además de limitar sus posibilidades de estudiar, trabajar, recrearse y desarrollarse en otros espacios de la vida social.

Los resultados de las encuestas reflejan la dimensión del problema. El 74 % de las mujeres consultadas manifestó que ellas o algún integrante de su familia había enfermado por el consumo de agua. También identificaron cambios en el sabor, olor y color del líquido que reciben.

Asimismo, el 61 % señaló que los cambios experimentados en el río han tenido un impacto considerable en sus condiciones de vida, mientras que el 62 % consideró que las presiones ambientales afectan directamente sus viviendas, cultivos y actividades cotidianas.

Las organizaciones advirtieron que la contaminación por desechos sólidos, animales muertos, aguas residuales y sustancias químicas utilizadas en actividades agrícolas representa un riesgo para la salud de las comunidades.

La disminución de peces y otras especies acuáticas también afecta a las familias que dependen de estos recursos para su alimentación y generación de ingresos.

Exigen protección de la cuenca compartida

AMAES sostuvo que el deterioro del Lempa debe abordarse desde una perspectiva regional, debido a que su nacimiento y recorrido involucran territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador.

En ese contexto, la organización pidió a los gobiernos de los tres países impulsar un tratado internacional de aguas compartidas que permita establecer compromisos para proteger la cuenca, garantizar su conservación y enfrentar de manera conjunta las amenazas ambientales.

Durante la presentación también se expresó preocupación por las condiciones de la zona donde nace el río, en Chiquimula, Guatemala. Según lo expuesto por una representante de la organización, existen señalamientos sobre el deterioro y la desecación de ese nacimiento, ubicado en una propiedad privada, una situación que requiere mayor investigación y atención de las autoridades correspondientes.

Las organizaciones consideran que la crisis climática, la presión sobre los recursos naturales y las actividades que alteran los cauces pueden profundizar los problemas de disponibilidad de agua y aumentar los riesgos de inundaciones.

Finalmente, los participantes insistieron en que los resultados deben servir como punto de partida para nuevas investigaciones, definir políticas públicas y mecanismos de protección ambiental que incorporen la participación de las comunidades.

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