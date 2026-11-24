Jóvenes se manifiesta para exigir inversión social y rechazan el envío de tropas a Haití

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Redacción Nacionales

Sara Monroe

Con pancartas y consignas enfocadas en las carencias cotidianas de la población, jóvenes salvadoreños salieron a las calles el domingo para demandar atención urgente a problemáticas estructurales en salud, educación, medio ambiente y derechos laborales, al tiempo que expresaron un rotundo rechazo al envío de contingentes militares hacia Haití.

Durante la movilización, representantes juveniles cuestionaron las prioridades presupuestarias del Ejecutivo tras las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, quien reconoció que, pese a las limitaciones económicas del país, se destinan recursos para desplegar soldados en territorio haitiano. Para los manifestantes, resulta incongruente financiar operaciones castrenses fuera de las fronteras mientras persisten severos rezagos internos.

«No estamos de acuerdo en que la milicia se financie y en que se manden personas a morir a guerras que no nos corresponden. Aunque existan deficiencias en los organismos internacionales para garantizar la paz, eso no justifica arriesgar vidas salvadoreñas ni destinar fondos públicos cuando hay tantas necesidades sin resolver en el país», expresó uno de los voceros de REJUVENECER.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al sistema público de salud. Los participantes denunciaron que, lejos de existir un abastecimiento pleno, persiste la escasez de medicamentos en hospitales y unidades médicas, especialmente fuera del área metropolitana. Asimismo, señalaron la supuesta existencia de lineamientos internos para evitar que el personal sanitario informe de manera explícita sobre la falta de fármacos, lo que calificaron como un intento por controlar la narrativa oficial mientras la población enfrenta carencias reales.

A esta crítica se sumó el llamado a descentralizar la inversión pública. Según los manifestantes, la atención gubernamental se ha concentrado de forma desproporcionada en proyectos turísticos y de embellecimiento en el centro histórico de la capital, dejando en el abandono la infraestructura hospitalaria y escolar del interior del país. En el ámbito educativo, advirtieron que numerosos centros escolares requieren reparaciones urgentes y que aún existen estudiantes recibiendo clases a la intemperie por falta de aulas adecuadas.

El impacto del alto costo de la vida y las condiciones del mercado laboral también ocuparon un lugar central en las denuncias. Los jóvenes señalaron que miles de trabajadores enfrentan salarios insuficientes para cubrir la canasta básica, largas jornadas que incluyen hasta dos horas diarias de traslado en el tráfico y frecuentes incumplimientos de la jornada ordinaria de ocho horas por parte de algunos empleadores. Ante las discusiones sobre una eventual ampliación de la jornada laboral hasta once horas, advirtieron que dicha medida agravaría la precarización y reduciría drásticamente la convivencia familiar.

«Si actualmente no se respeta el límite de ocho horas, ¿qué garantiza que se respeten once? Los padres y madres pasarían prácticamente toda la semana fuera de sus hogares, reduciendo la vida familiar únicamente a los fines de semana», cuestionó el representante juvenil.

Otros integrantes del colectivo REJUVENECER hicieron un llamado a las nuevas generaciones a asumir un rol protagónico en la transformación política y social del país. Sostuvieron que el relevo generacional debe trascender los espacios informativos y traducirse en participación activa dentro de las estructuras de decisión.

Durante la concentración también se alzaron voces ciudadanos a fovor de comerciantes del sector informal, quienes denunciaron desalojos y decomisos de mercadería que afectan el sustento diario de sus familias, reclamando mayor equidad en la aplicación de la ley y oportunidades económicas reales para quienes carecen de un empleo formal.

La protesta también recogió denuncias vinculadas a la crisis ambiental y de salud pública. Los asistentes alertaron sobre el avance de proyectos urbanísticos y de construcción sin estudios ambientales rigurosos, la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas y el incremento de las temperaturas. Asimismo, señalaron el impacto de la insuficiencia renal en diversas comunidades, casos de presunta negligencia obstétrica en hospitales públicos y la angustia de las familias que continúan buscando a miles de personas desaparecidas.

Al cierre de la marcha, los participantes reiteraron que la juventud mantendrá su postura crítica y vigilante frente a las decisiones gubernamentales, insistiendo en que el bienestar de la población debe anteponerse a cualquier compromiso militar en el exterior.

Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a no ser indiferentes: “Señor, señora, no sea indiferente, se roban las pensiones en la cara de la gente”, repetían todos al unísono.

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