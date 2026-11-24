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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la creación de un fondo de $1 millón para las familias de los tres soldados fallecidos en Haití luego de supuestamente manipular explosivos en un campamento.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras “trabajaban con material explosivo” en uno de los campamentos. Tres de ellos perdieron la vida y el otro resultó herido.

Los cuatro soldados involucrados participaban en un contingente de dos mil soldados que el Gobierno de El Salvador envió a Haití para rescatar a cuatro aeronáuticos presuntamente secuestrados por las pandillas de ese país.

“Tres miembros de nuestra Fuerza Armada que viajaron a Haití con un propósito: rescatar a cuatro de sus compañeros que habían sido secuestrados por pandillas haitianas. Lamentablemente, una explosión accidental durante esa misión les arrebató la vida”, expresó Bukele en sus redes sociales, dos días después que la FAES informara sobre su muerte.

Los nombres de los elementos son: el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina. Bukele sostuvo que El Salvador reconoce a estos soldados como “héroes”, debido a la entrega que hicieron.

“Su sacrificio no será olvidado y ustedes no estarán solos”, dijo Bukele en referencia a las familias de estos tres soldados, a la vez, informó que se ha creado un fondo de un millón de dólares para estas tres familias; de los cuales, $200,000 serian entregados inmediatamente a cada una de las familias. El resto de los fondos, es decir, los $400 mil, serían “para garantizarles un ingreso mensual”. Estos fondos, serían aparte de las prestaciones de ley que recibirán de parte de la Fuerza Armada.

“Sé perfectamente que ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de un ser querido. No existe nada que pueda llenar ese vacío, el único consuelo solo puede venir de Dios y es en Él en el que debemos buscar refugio en momentos de dolor”, puntualizó el jefe de Estado.

El mandatario recordó que si algún soldado quiere regresar al país, puede hacerlo “sin temor a represalias”. “Como se les dijo en un inicio, quienes decidan regresar pueden hacerlo de inmediato, sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado”.

El mandatario y la FAES no brindaron más detalles sobre este accidente con explosivo; tampoco, se informó de dónde saldrían los fondos de Presidencia para este fondo. De hecho, el Gobierno de Bukele ha puesto bajo en reserva el convenio firmado con las autoridades haitianas y el costo total de la operación militar en Haití.

Otra deuda del gobierno es la identidad de los cuatro aerotécnicos secuestrados por las pandillas haitianas.

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