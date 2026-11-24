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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles se mantendrán sin variación hasta el 7 de diciembre según informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Los precios de referencia de los combustibles serán los mismos que los informados semanas atrás. La gasolina superior en zona central, costará $5.13 y $5.14 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular $4.80 en la zona central y $4.81 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.86 en las tres zonas del país. Estos precios se mantendrán vigentes a partir de este martes 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre.

Los precios de los combustibles se ven afectados por diversos factores, entre ellos: los riesgos que persisten en Medio Oriente luego que tres buques petroleros fueron inhabilitados por minas al este del estrecho de Ormuz, y fuerzas hutíes lanzaron misiles contra Riad, Arabia Saudita.

Ademas, la incertidumbre económica global, ya que existe la posibilidad de un alza de tasas de interés en Estados Unidos y los ataques a refinerías en Rusia mantienen la volatilidad en la oferta y la demanda de combustibles.

En cuanto al trabajo local, la dirección sostuvo que la coordinación entre el Gobierno y las empresas petroleras “ha permitido mantener estables los precios de las gasolinas y el diésel para la población, en medio de un entorno internacional volátil”.

A juicio de la DGEHM el accionar de El Salvador lo ha “ubicado entre los países con combustibles más competitivos de la región”.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en nueve ocasiones y en 11 (con la actual) ocasiones ha mantenido sus precios.

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